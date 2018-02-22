Операторы беспроводных сетей публикуют усреднённые данные о покрытии и скорости трафика, однако, эти показатели могут меняться на разных участках сети. Вы можете получать хорошее качество на одном конце города, но столкнуться с пропаданием сигнала, проехав несколько улиц. Поэтому ребята из OpenSignal провели 50 миллиардов замеров на примере более чем 3.8 миллиона пользователей смартфонов и планшетов по всему миру, что, в конечном итоге, дало возможность составить полноценный отчёт «Состояние сетей LTE». Во вторник исследовательская фирма опубликовала свой анализ по состоянию на февраль 2018.

Предыдущий отчёт от OpenSignal, выпущенный в январе, был ограничен четырьмя ведущими провайдерами беспроводных сетей в США. Новый выпуск отчёта «Состояние сетей LTE» охватывает 88 стран по всему миру и даёт данные по доступности сетей 4G, средним показателям скорости и многим другим параметрам в период с 1 октября по 29 декабря.

Отчёт открывает диаграмма, иллюстрирующая доступность сетей 4G в различных странах мира. В настоящее время на вершине списка располагается Южная Корея, Соединённые Штаты находятся на 5-ой позиции, а на 14-ой – Индия.

Следующий график показывает средние скорости загрузки, которые получают пользователи в различных странах при подключении к сетям LTE. На вершине диаграммы – Сингапур, Южной Корее досталось четвёртое место. А Соединённые Штаты заняли 62 позицию, пропустив вперёд такие страны как Вьетнам, Уругвай и Перу.

Как отмечается в отчёте OpenSginal, в странах с наиболее быстрыми сетями LTE скорость подключения примерно равна 45 Мбит/сек. Также ряд стран улучшил показатели скорости сетей 4G. В 18 странах мира скорости перевалили за отметку в 30 Мбит/сек, а 60% сетей LTE работает со средними скоростями не ниже 20 Мбит/сек.

Представленный в отчёте график «Глобальная картинка» даёт понимание о доступности сетей 4G в разных уголках планеты. До сих пор лишь две страны – Япония и Южная Корея – могли похвастаться тем, что доступность сетей 4G на их территории перевалила за отметку в 90%. Однако, в феврале стало очевидно, что Норвегия, Гонконг и Соединённые Штаты также достигли подобных показателей, а Нидерланды лишь немного от них отстают.

Это показывает общую тенденцию: всё большее количество операторов расширяет покрытие своих сетей 4G LTE на отдалённые регионы, не сосредотачивая внимание на вопросах улучшения показателей скорости.

«Сегодня вполне очевидно, что глобальная мобильная индустрия сосредоточена на расширении доступности сигнала LTE, развитии покрытия и охвата сетей, и не задумывается об увеличении скорости 4G, – говорится в отчёте OpenSignal. – Процесс увеличения скоростей пробуксовывает, однако, доступность 4G в основных странах мира стабильно увеличивается».

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