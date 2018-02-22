Гражданская гвардия Испании заблокировала 23 пиратских web-сайта, которые занимались распространением защищённого авторским правом контента через пиринговые сети. Об этом сообщает Broadband TV News.

Данные ресурсы, которые размещались на зарубежных серверах и управлялись из-за границы, предлагали ссылки, дающие возможность скачивать пиратские копии фильмов, сериалов и видеоигр. При этом 80% всего трафика на эти ресурсы приходило из Испании.

Гражданская гвардия Испании, в рамках операции CASCADA, инициировала кампанию по блокировке web-страниц, позволяющих скачивать и распространять через пиринговые сети пиратские копии контента, защищённого авторским правом.

На данном – первом – этапе операции был заблокирован доступ к 23 web-сайтам, дающим ссылки для прямого скачивания различных видов аудиовизуального контента – в частности, фильмов, сериалов, музыки и видеоигр. На данных ресурсах были найдены некоторые работы, которые ещё даже не выходили официально в Испании.

Большинство из попавших под санкции web-сайтов имели высокие показатели посещений, некоторые из них входили в число самых известных ресурсов в Испании. В частности – такие сайты как www.divxtotal.com, www.estrenosdtl.com или www.gamestorrents.com.

Согласно заявлениям испанской полиции, изначально все эти домены были созданы человеком испанского происхождения, который затем продал их компании, расположенной в Аргентине. Последняя как раз и является их нынешним владельцем и администратором.

Лица, администрирующие данные страницы, использовали различные методы для того, чтобы избежать блокировок. В частности – скрывали реальное место размещения серверов, регистрационные данные доменов, а также постоянно перемещали сервера из одной страны в другую.

Отмечены случаи, когда ранее заблокированные решением суда домены возобновляли работу на протяжении нескольких часов, используя практически идентичные адреса либо аналогичные адреса, но с другим расширением. Таким образом, даже проведение нескольких успешных блокировок не останавливало пиратов от попыток быстрого восстановления работы ресурсов.

Исходя их этих причин, сотрудники Отдела по борьбе с преступлениями в сфере телекоммуникаций Центрального оперативного отдела Гражданской гвардии, ответственные за проведение расследования были вынуждены предпринять ряд мер, направленных на тотальную и бесповоротную блокировку ресурсов. В настоящее время данные web-страницы либо вообще недоступны, либо на них отсутствуют ссылки на скачивание.

Многие из этих web сайтов мониторились агентами полиции на постоянной основе, что в ряде случаев приводило к блокаде доменов на протяжении трёх часов.

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