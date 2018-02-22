Cрок действия патентов на кодек MPEG-2 завершён: теперь его можно использовать без уплаты роялти

Недавно в США истёк срок действия последнего патента, связанного с всё ещё широко используемым кодеком MPEG-2. Это даёт возможность предприятиям среднего и малого бизнеса, любителям и всем остальным использовать кодек без необходимости уплаты лицензионных отчислений, – пишет TechRepublic.

В Соединённых Штатах 13 февраля 2018 года истёк срок действия патента №7334248 – последнего патента, связанного с видеокодеком MPEG-2. Несмотря на то, что более новые аудио/видео кодеки – такие как H.264 и HEVC, а также бесплатные кодеки (типа VP8) постепенно начали вытеснять MPEG-2, обратная аппаратная и программная совместимость и низкая степень нагрузки при обработке способствует сохранению популярности кодека MPEG-2 и в 2018 году. Кроме этого, кодек MPEG-2 также используется в стандарте DVD-Video, который продолжает своё существование, несмотря на активный рост потоковых служб.

В настоящее время кодек MPEG-2 используется для эфирного цифрового телевещания в стандарте ATSC, действующем в США и Южной Корее, и в стандарте DVB-T, который используется в Австралии, Индии и в большей части Европы и Африки. В стандарте ISDB, который принят в Японии и многих странах Южной Америки, кодек MPEG-2 не используется. Оборудование для работы с видео, установленное в студиях телекомпаний прямого вещания, до сих пор активно использует кодек MPEG-2. Это связано с тем, что он обеспечивает низкую степень задержки при компрессии – всего долю секунды, в то время как более эффективные кодеки имеют задержку в несколько секунд.

Окончание срока действия патента избавляет производителей оборудования, которое способно обрабатывать контент, компрессированный в MPEG-2 – телевизоров, DVD-плееров, USB- или PCIe-подключаемых тюнеров, а также профессионального производственного оборудования, от необходимости уплаты лицензионных сборов в MPEG LA. Использование других технологий – таких как, например H.264 – по-прежнему требует уплаты таких сборов.

Следует отметить, что в популярном одноплатном компьютере Raspberry Pi реализована поддержка MPEG-2 на аппаратном уровне – через графический процессор Broadcom VideoCore IV, однако для работы ранее требовалась покупка лицензионного ключа. Несмотря на то, что стоимость данного ключа составляла всего 2.40 фунтов стерлингов (3.36 доллара), истечение срока действия патента позволит компании Raspberry Pi Foundation сделать данную функцию бесплатной. Впрочем, пока на этот счёт не было сделано никаких заявлений – возможно, это связано с какими-то контрактными ограничениями.

Кроме того, многие дистрибутивы Linux (такие как Fedora) не распространяют кодеки, связанные с патентами, из-за лицензионных ограничений. Несмотря на то, что поддержка MPEG-2 в таких системах может быть реализована благодаря использованию сторонних репозиториев, таких как RPM Fusion, истечение срока действия патента позволит проекту Fedora и создателям других дистрибутивов Linux включать поддержку кодека в базовую инсталляцию, без необходимости настройки в ручном режиме. Данный процесс в целом напоминает включение поддержки кодека MP3 после истечения в мае прошлого года срока действия патентов, имеющих к нему отношение, а также добавление в марте кодека Dolby AC3.

Для сравнения – в других дистрибутивах для предоставления подобных возможностей предпринимались мудреные обходные пути или же легальный процесс. В Ubuntu эта возможность была реализована через установку пакета с ограниченным доступом, без установки по умолчанию. Linux Mint интегрирует кодеки по умолчанию, что позволено во Франции, поскольку патенты на программное обеспечение, как правило, не имеют юридической силы на территории Европейского Союза.

Срок действия последнего патента, связанного с видео-кодеком MPEG-2, истёк, что даёт возможность распространять программное обеспечение и продавать оборудование без необходимости платить отчисления за контент MPEG-2.

Кодек MPEG-2 по-прежнему используется для эфирного вещания в большей части стран мира, а также остаётся популярным для производства телепрограмм – в силу того, что для него характерна низкая загрузка процессора.

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