Ассоциация HbbTV – международная инициативная группа, занимающаяся разработкой и продвижением открытых стандартов для передачи контента через широковещательные и широкополосные сети на подключаемые телевизоры и сет-топ-боксы, подтвердила готовность стандарта HbbTV 2.0.2.

Данное обновление второй версии базовой спецификации HbbTV позволит приложениям HbbTV использовать все преимущества технологий видео и аудио сверхвысокой чёткости – таких, как расширенный динамический диапазон, высокая частота кадров и аудио нового поколения – предоставляемых через потоковые службы – такие, как, к примеру, MPEG-DASH. Если говорить более конкретно, то новая технология позволяет внести в контент HbbTV следующие функции:

Расширенный динамический диапазон (HDR), значительно повышающий уровень контрастности видео, позволяющий получать более живые и чёткие картинки. Спецификация поддерживает оба режима компрессии – HLG (Hybrid Log Gamma) и PQ (Perceptual Quantizer).

Режим высокой частоты кадров (HFR), позволяющий увеличить частоту кадров видео с нынешних 50/60 в секунду до 100/120 в секунду. Режим HFR обеспечивает большую чёткость передачи движущихся объектов. Этот режим является особенно полезным для спортивного контента с крайне динамичными движениями объектов.

Технологии аудио нового поколения (NGA), поддерживающие объектный или сценический звук, дающие больший эффект погружения. Данная спецификация поддерживает оба кодека – AC-4 и MPEG-H.

Спецификация HbbTV 2.0.2 разрабатывалась с октября 2017 года; в её основе лежит существенная работа, проделанная DVB в 2017. Сегодня многие HbbTV устройства уже поддерживают данные технологии, однако пока нет единого стандарта для данных функций. Новая спецификация определяет общий, стандартный механизм для доступа к ним из HbbTV приложений.

Для увеличения функциональной совместимости добавленных новых функций Ассоциация HbbTV планирует разработать тесты, которые должны быть доступны перед выходом продуктов в продажу весной 2019.

«Этот новый релиз нашей базовой спецификации позволит заполнить пробел в вопросах доставки широкополосного контента на подключаемые телевизоры и сет-топ-боксы, – говорит вице-председатель HbbTV Лдон Пайсинг. – Мы даём возможность использования новых, захватывающих технологий аудио и видео для доставки HD и 4К-контента с большим качеством пикселей на HbbTV-совместимые устройства».

Напомним, в октябре прошлого года Ассоциация HbbTV презентовала спецификации для IPTV.

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