В 2022 году на полки магазинов будет поставлено около 6 миллионов 8K-телевизоров

По прогнозам объёмы продаж 8K совместимых плоских панелей должны вырасти с 0,1 миллиона в 2018 году до 5,8 миллиона в 2022 году. При этом ведущие позиции в этом секторе займёт Китай, которому в данный промежуток времени будет принадлежать более 60% всего рынка подобных устройств.

Согласно информации из свежего отчёта, подготовленного агентствами Display Supply Chain Consultants и Insight Media, в настоящее время примерная средняя себестоимость производства одной 8K совместимой ЖК-панели с диагональю 65” равна 1 000 долларам, и, как ожидается, к 2021 году снизится до отметки в 595 долларов. Средняя себестоимость OLED панели сегодня составляет 1830 долларов.

Олимпийские игры в Токио, которые пройдут в 2020 году, должны стать мощным стимулом для развития 8K инфраструктуры, а японский вещатель NHK приложит максимум усилий для производства и доставки в дома зрителей качественного олимпийского контента.

Уже сегодня NHK делает всё возможное для того, чтобы сделать 8K в 2020 году реальностью, и проходящие в настоящее время Зимние олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане станут по меньшей мере шестым важным международным событием с 2012 года, на котором NHK демонстрировала возможности съёмки и воспроизведения контента в 8K.

Камеры производства компаний Hitachi, Astrodesign, Ikegami, Sharp и Sony позволяют решать множество задач в области съёмок 8K видео. В отчёте описываются функциональные особенности данных камер и их примерные цены.

В документе также детально расписаны параметры передачи 8K контента через спутник, поскольку именно спутниковым компаниям принадлежит ведущая роль в трансляции такого контента и решении задач передачи обширных массивов данных, необходимых для доставки этого контента в домохозяйства.

Действия организации HDMI Forum и других структур, занимающихся вопросами решений по подключению, направлены на поиск путей расширения пропускной способности соединений, что необходимо для 8K.

В отрасли производства дисплеев планируют массовое внедрение ёмкостей Gen 10.5, что позволит организовать эффективное производство ЖК и OLED телевизоров с диагоналями 65” и 75”.

Ожидается, что общая площадь выпущенных матриц Gen 10+ для дисплеев вырастет с 8 миллионов квадратных метров в 2017 году до по меньшей мере 75 миллионов квадратных метров в 2022.

Ожидается, что 8K телевизоры будут поддерживать современные технологии – такие, как HDR, расширенная цветовая гамма и масштабирование. Количество контента, изначально произведенного в разрешении 8K, будет ограничено, поэтому масштабирование станет весьма полезной функцией.

«Несмотря на то, что преимущество от простого увеличения пикселей с 4K до 8K кажется мало очевидным, если речь не идёт о моделях с самыми большими экранами, мы ожидаем активных действий от поставщиков и производителей телевизоров и панелей, которые и будут стимулировать спрос, как это происходило в случае с 4K, но немного медленнее», — отметил президент и основатель Insight Media Крис Чинок.

Президент и соучредитель DSCC Боб О’Брайен добавляет: «8K представляет собой новое поколение телевизионной индустрии, и массовый рост объёмов производства матриц Gen 10.5 в ближайшие годы, а также рост спроса на технологию 8K станут ключевыми факторами успеха индустрии производства плоских панелей. Мы рады возможности участвовать в проведении совместного с Insight Media исследования, которое даст нашим клиентам полное понимание ландшафта 8K».

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