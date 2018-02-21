В Швеции могут ввести наказание для интернет-пиратов в виде шести лет тюремного заключения

В Швеции могут ввести наказание для интернет-пиратов в виде шести лет тюремного...

В Швеции подумывают о применении максимально жёсткого наказания – в виде шести лет пребывания за решёткой – за «злостное нарушение» авторских прав и права собственности на торговые марки. Об этом сообщает издание TorrentFreak.

Дискуссии по данному вопросу начались после того, как в правительстве страны заявили о том, что существующие сегодня в Швеции наказания за нарушения в сфере авторского права являются слишком мягкими.

В настоящее время министр юстиции Швеции Хелен Фритцон изучает подготовленный для неё доклад, в котором предлагается введение более жёсткий наказаний на целый ряд правонарушений.

Наказанием за «обычные» нарушения норм авторского права и прав владельцев торговых марок может стать наложение на виновных штрафных санкций либо заключение их под стражу на срок до двух лет.

«В случае совершения масштабных преступлений в этой сфере лицо, виновное в этих действиях, может быть обвинено в злостном нарушении норм авторского права либо прав владельцев торговых марок и отправлено за решётку на срок от трёх месяцев до шести лет», — говорится в докладе.

Предлагается также дать государству возможность проводить конфискацию физических и неосязаемых объектов собственности обвиняемого – в частности, доменных имён.

В пояснительной записке говорится, что цель данного дополнения состоит в преодолении трудностей, с которыми столкнулась правоохранительная система Швеции при попытке взять под свой контроль домен thepiratebay.se во время процесса против его владельцев.

Основатели ресурса The Pirate Bay были осуждены по старому законодательству и получили приговоры от 4 до 10 месяцев заключения.

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