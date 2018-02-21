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В Швеции могут ввести наказание для интернет-пиратов в виде шести лет тюремного заключения

Борис Скуратовский
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Пиратство

В Швеции подумывают о применении максимально жёсткого наказания – в виде шести лет пребывания за решёткой – за «злостное нарушение» авторских прав и права собственности на торговые марки. Об этом сообщает издание TorrentFreak.

Дискуссии по данному вопросу начались после того, как в правительстве страны заявили о том, что существующие сегодня в Швеции наказания за нарушения в сфере авторского права являются слишком мягкими.

В настоящее время министр юстиции Швеции Хелен Фритцон изучает подготовленный для неё доклад, в котором предлагается введение более жёсткий наказаний на целый ряд правонарушений.

Наказанием за «обычные» нарушения норм авторского права и прав владельцев торговых марок может стать наложение на виновных штрафных санкций либо заключение их под стражу на срок до двух лет.

«В случае совершения масштабных преступлений в этой сфере лицо, виновное в этих действиях, может быть обвинено в злостном нарушении норм авторского права либо прав владельцев торговых марок и отправлено за решётку на срок от трёх месяцев до шести лет», — говорится в докладе.

Предлагается также дать государству возможность проводить конфискацию физических и неосязаемых объектов собственности обвиняемого – в частности, доменных имён.

В пояснительной записке говорится, что цель данного дополнения состоит в преодолении трудностей, с которыми столкнулась правоохранительная система Швеции при попытке взять под свой контроль домен thepiratebay.se во время процесса против его владельцев.

Основатели ресурса The Pirate Bay были осуждены по старому законодательству и получили приговоры от 4 до 10 месяцев заключения.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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