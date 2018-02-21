Голливудские киностудии одержали первую победу в борьбе с пиратством в Испании

Провайдеров услуг доступа в Интернет (ISP) обязали заблокировать доступ к двум пиратским web-сайтам по требованию крупнейших американских киностудий.

6-ой рыночный суд Барселоны потребовал от компаний Telefónica, Vodafone и Orange, а также от других провайдеров, заблокировать доступ к web-сайтам HDFull и Repelis по причине нарушения последними законов об авторском праве, – сообщает Rapid TV News со ссылкой на федерацию кинодистрибуторов Fedicine.

На момент написания данной публикации, доступ к данным ресурсам в Испании всё ещё сохранялся.

Данное решение было принято на основании жалоб, поданных компаниями Columbia (Sony Pictures), Disney, 20 Century Fox, Universal и Warner, в которых оба сайта обвинялись в распространении пиратского контента.

Данное решение суда является первым в Испании случаем, когда от провайдеров требуют закрыть доступ к определённым web-сайтам. Впрочем, подобные решения уже принимались в Европе касательно других популярных пиратских платформ – таких, в частности, как The Pirate Bay.

«Это серьёзный шаг вперёд, который очень важен для решения проблемы пиратства в Испании. Такие действия необходимы для оказания поддержки творческому сообществу в Испании и в Европе», – говорит Стэн МакКой, президент Американской ассоциации кинокомпаний, представляющий интересы крупных американских киностудий в Европе.

«Благодаря последним правовым реформам мы получили новый юридический инструмент для защиты каталогов фильмов, которые мы представляем», – добавляет президент Fedicine Эстела Артачо.

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