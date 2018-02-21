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Голливудские киностудии одержали первую победу в борьбе с пиратством в Испании

Борис Скуратовский
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ТВ-пиратство

Провайдеров услуг доступа в Интернет (ISP) обязали заблокировать доступ к двум пиратским web-сайтам по требованию крупнейших американских киностудий.

6-ой рыночный суд Барселоны потребовал от компаний Telefónica, Vodafone и Orange, а также от других провайдеров, заблокировать доступ к web-сайтам HDFull и Repelis по причине нарушения последними законов об авторском праве, – сообщает Rapid TV News со ссылкой на федерацию кинодистрибуторов Fedicine.

На момент написания данной публикации, доступ к данным ресурсам в Испании всё ещё сохранялся.

Данное решение было принято на основании жалоб, поданных компаниями Columbia (Sony Pictures), Disney, 20 Century Fox, Universal и Warner, в которых оба сайта обвинялись в распространении пиратского контента.

Данное решение суда является первым в Испании случаем, когда от провайдеров требуют закрыть доступ к определённым web-сайтам. Впрочем, подобные решения уже принимались в Европе касательно других популярных пиратских платформ – таких, в частности, как The Pirate Bay.

«Это серьёзный шаг вперёд, который очень важен для решения проблемы пиратства в Испании. Такие действия необходимы для оказания поддержки творческому сообществу в Испании и в Европе», – говорит Стэн МакКой, президент Американской ассоциации кинокомпаний, представляющий интересы крупных американских киностудий в Европе.

«Благодаря последним правовым реформам мы получили новый юридический инструмент для защиты каталогов фильмов, которые мы представляем», – добавляет президент Fedicine Эстела Артачо.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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