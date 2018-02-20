Международная отраслевая организация WorldDAB подготовила список рекомендаций для автопроизводителей и вещателей касательно того, как максимально улучшить пользовательский опыт для слушателей цифрового радио.

Рекомендации основаны на результатах исследования поведения потребителей, которое проводилось в пяти различных странах мира. В процессе исследования автомобилистам предлагалось выполнить ряд простых задач, используя различные автомобильные радиоприёмники.

Рекомендации были разработаны Рабочей группой представителей автопромпа при WorldDAB и стали результатом сотрудничества между вещателями и производителями автомобилей. Рекомендации для производителей основаны на семи различных случаях использования радиоприёмника, затронутых в исследовании, что гарантирует связь этих рекомендаций с реальным опытом потребителей.

Исследование показало, что автомобилисты желают получать широкие возможности при простоте использования, в частности – они хотели бы находить кнопу, включающую DAB радио, легко и быстро. Также было выявлено, что пользователи хотели бы видеть расположение станций в алфавитном порядке (для облегчения поиска), лёгкую и интуитивно понятную систему предварительных настроек, а также последовательную и понятную терминологию. Эти выводы и легли в основу подготовленного документа, который разбит на семь пунктов, отображающих различные пользовательские запросы.

Я хотел бы…:

Легко находить DAB радио в автомобильном медиацентре.

Легко находить DAB станции.

Иметь актуальный список доступных станций.

Иметь возможность легко делать предварительные настройки любимых станций.

Продолжать слушать свою любимую станцию при наличии возможности приёма.

Получать максимальную информацию о том, что я слушаю.

Чтоб DAB приёмник можно было подстроить в соответствии с моими запросами.

По каждому из этих пунктов в списке рекомендаций указаны основные советы для конструкторов и требования к оборудованию, а также, где это имеет смысл, – технические справки. Также рекомендовано обеспечить соответствие функциональности кнопок между FM и DAB, устанавливать два DAB тюнера и хорошую антенну.

«Автомобилисты любят слушать радио – до такой степени, что 82% потенциальных покупателей автомобилей не купят модель, в салоне которой не установлен радиоприёмник, — поэтому мы должны быть уверены в том, что автомобильные радиоприёмники нового поколения будут максимально удобны в использовании, – говорит председатель Рабочей группой представителей автопромпа при WorldDAB Лоренс Харрисон. – Данные рекомендации были разработаны для того, чтобы дать вещателям и OEM-производителям автопрома лучшее понимание запросов потребителя к радиоприёмнику, а также того, каким образом эти запросы удовлетворить. Мы разделили эти запросы на семь пунктов, сочетание которых поможет создать простой и лёгкий в использовании интерфейс. Работа над данным документом будет продолжена, поэтому мы призываем все заинтересованные стороны высказывать свои мысли и пожелания».

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