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Цифровое радио в автомобиле

Международная отраслевая организация WorldDAB подготовила список рекомендаций для автопроизводителей и вещателей касательно того, как максимально улучшить пользовательский опыт для слушателей цифрового радио.

Рекомендации основаны на результатах исследования поведения потребителей, которое проводилось в пяти различных странах мира. В процессе исследования автомобилистам предлагалось выполнить ряд простых задач, используя различные автомобильные радиоприёмники.

Рекомендации были разработаны Рабочей группой представителей автопромпа при WorldDAB и стали результатом сотрудничества между вещателями и производителями автомобилей. Рекомендации для производителей основаны на семи различных случаях использования радиоприёмника, затронутых в исследовании, что гарантирует связь этих рекомендаций с реальным опытом потребителей.

Исследование показало, что автомобилисты желают получать широкие возможности при простоте использования, в частности – они хотели бы находить кнопу, включающую DAB радио, легко и быстро. Также было выявлено, что пользователи хотели бы видеть расположение станций в алфавитном порядке (для облегчения поиска), лёгкую и интуитивно понятную систему предварительных настроек, а также последовательную и понятную терминологию. Эти выводы и легли в основу подготовленного документа, который разбит на семь пунктов, отображающих различные пользовательские запросы.

Я хотел бы…:

  • Легко находить DAB радио в автомобильном медиацентре.
  • Легко находить DAB станции.
  • Иметь актуальный список доступных станций.
  • Иметь возможность легко делать предварительные настройки любимых станций.
  • Продолжать слушать свою любимую станцию при наличии возможности приёма.
  • Получать максимальную информацию о том, что я слушаю.
  • Чтоб DAB приёмник можно было подстроить в соответствии с моими запросами.

По каждому из этих пунктов в списке рекомендаций указаны основные советы для конструкторов и требования к оборудованию, а также, где это имеет смысл, – технические справки. Также рекомендовано обеспечить соответствие функциональности кнопок между FM и DAB, устанавливать два DAB тюнера и хорошую антенну.

«Автомобилисты любят слушать радио – до такой степени, что 82% потенциальных покупателей автомобилей не купят модель, в салоне которой не установлен радиоприёмник, — поэтому мы должны быть уверены в том, что автомобильные радиоприёмники нового поколения будут максимально удобны в использовании, – говорит председатель Рабочей группой представителей автопромпа при WorldDAB Лоренс Харрисон. – Данные рекомендации были разработаны для того, чтобы дать вещателям и OEM-производителям автопрома лучшее понимание запросов потребителя к радиоприёмнику, а также того, каким образом эти запросы удовлетворить. Мы разделили эти запросы на семь пунктов, сочетание которых поможет создать простой и лёгкий в использовании интерфейс. Работа над данным документом будет продолжена, поэтому мы призываем все заинтересованные стороны высказывать свои мысли и пожелания».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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