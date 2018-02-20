Международная отраслевая организация WorldDAB подготовила список рекомендаций для автопроизводителей и вещателей касательно того, как максимально улучшить пользовательский опыт для слушателей цифрового радио.
Рекомендации основаны на результатах исследования поведения потребителей, которое проводилось в пяти различных странах мира. В процессе исследования автомобилистам предлагалось выполнить ряд простых задач, используя различные автомобильные радиоприёмники.
Рекомендации были разработаны Рабочей группой представителей автопромпа при WorldDAB и стали результатом сотрудничества между вещателями и производителями автомобилей. Рекомендации для производителей основаны на семи различных случаях использования радиоприёмника, затронутых в исследовании, что гарантирует связь этих рекомендаций с реальным опытом потребителей.
Исследование показало, что автомобилисты желают получать широкие возможности при простоте использования, в частности – они хотели бы находить кнопу, включающую DAB радио, легко и быстро. Также было выявлено, что пользователи хотели бы видеть расположение станций в алфавитном порядке (для облегчения поиска), лёгкую и интуитивно понятную систему предварительных настроек, а также последовательную и понятную терминологию. Эти выводы и легли в основу подготовленного документа, который разбит на семь пунктов, отображающих различные пользовательские запросы.
Я хотел бы…:
- Легко находить DAB радио в автомобильном медиацентре.
- Легко находить DAB станции.
- Иметь актуальный список доступных станций.
- Иметь возможность легко делать предварительные настройки любимых станций.
- Продолжать слушать свою любимую станцию при наличии возможности приёма.
- Получать максимальную информацию о том, что я слушаю.
- Чтоб DAB приёмник можно было подстроить в соответствии с моими запросами.
По каждому из этих пунктов в списке рекомендаций указаны основные советы для конструкторов и требования к оборудованию, а также, где это имеет смысл, – технические справки. Также рекомендовано обеспечить соответствие функциональности кнопок между FM и DAB, устанавливать два DAB тюнера и хорошую антенну.
«Автомобилисты любят слушать радио – до такой степени, что 82% потенциальных покупателей автомобилей не купят модель, в салоне которой не установлен радиоприёмник, — поэтому мы должны быть уверены в том, что автомобильные радиоприёмники нового поколения будут максимально удобны в использовании, – говорит председатель Рабочей группой представителей автопромпа при WorldDAB Лоренс Харрисон. – Данные рекомендации были разработаны для того, чтобы дать вещателям и OEM-производителям автопрома лучшее понимание запросов потребителя к радиоприёмнику, а также того, каким образом эти запросы удовлетворить. Мы разделили эти запросы на семь пунктов, сочетание которых поможет создать простой и лёгкий в использовании интерфейс. Работа над данным документом будет продолжена, поэтому мы призываем все заинтересованные стороны высказывать свои мысли и пожелания».