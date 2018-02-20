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Netflix вышел на рынок Ближнего Востока и Северной Африки через заключение соглашения с дубайским оператором

Борис Скуратовский
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Netflix начинает сотрудничество с оператором платного ТВ OSN из Дубая, работающим на рынках Ближнего Востока и Северной Африки.

Компания Netflix заключила с оператором платного телевидения OSN из города Дубай, ОАЭ, соглашение, которое позволит абонентам OSN, проживающим в странах Ближнего Востока и Северной Африки, получить доступ к контенту Netflix.

Необычная сделка стала первым случаем сотрудничества американского гиганта потокового видео с местными игроками в данном регионе. Ближе к концу второго квартала на рынке появится новый сет-топ-бокс OSN Box, который и даст пользователям доступ к контенту Netflix.

Абоненты OSN получат возможность оплачивать доступ к Netflix одним общим счётом от OSN. Таким образом, данное соглашение должно помочь компании Netflix завоевать внимание новых абонентов в регионе, который она давно мечтает покорить.

Согласно данным отчёта, подготовленного аналитической компанией IHS Markit, на долю компаний Netflix и Amazon в 2017 году в общей сложности приходился лишь 21% рынка стран Ближнего Востока и Северной Африки (регион MENA).

«Будущее индустрии развлечений в регионе MENA будут определять провайдеры, дающие возможность доступа к ценному контенту и возможность выбора в любом месте, – комментирует генеральный директор компании OSN Мартин Стюарт. – Благодаря нашему новаторскому сотрудничеству с компанией Netflix мы демонстрируем, насколько сильно мы сосредоточены на предоставлении удобств и гибкости в обслуживании каждого клиента».

Вице-президент Netflix по вопросам развития бизнеса в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Мария Феррерас отметила, что благодаря данному партнёрству клиенты OSN получат возможность беспрепятственно получать доступ к развлекательному контенту и наслаждаться им в любом месте.

В пресс-релизе компании ничего не говорится о перспективах возможного партнёрства в сфере производства контента, что можно было бы ожидать в качестве следующего логического шага. С момента выхода компании Netflix на рынок Ближнего Востока в конце 2016 года, единственным оригинальным продуктом, выпущенным на арабском языке, была комедия-стендап, в которой снялся ливанский комик и актёр Адэль Карам.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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