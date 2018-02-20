Профессиональная футбольная лига Испании (Ла Лига) создаст собственную потоковую OTT-платформу с различным спортивным контентом. Платформа будет доступна на бесплатной основе.

В интервью, данном деловому изданию Expansión, президент Ла-Лиги Хавьер Тевас проанонсировал запуск службы в августе текущего года.

Создаваемая OTT-платформа является частью проекта «LaLiga4Sports», который был запущен Лигой в марте 2016 года с целью улучшения ситуации с освещением в цифровых медиа событий из мира испанского спорта, а также с целью оказания федерациям помощи в привлечении новых болельщиков. Проект объединяет 64 испанские спортивные федерации.

Пользователи смогут получить бесплатный доступ к контенту Ла Лиги, включая предыдущие игры Лиги, интервью и документальным съёмкам, а также к материалам, освещающим события из жизни испанских клубов второго уровня (Ла Лига 1, 2, 3).

Впрочем, Тевас не сообщил о том, будет ли контент, освещающий события из жизни Ла Лиги 1, включён в предложение платформы в близко- или среднесрочной перспективе.

«До сих пор, на протяжении какого-то времени, дистрибуцией этого контента занимались операторы телекоммуникаций или тематические OTT, и так оно какое-то время и будет продолжаться, – заявил он. – Но мы не можем отвергать возможность включения этого контента в предложение в будущем, хотя и считаем, что всё решит рынок. Об этом можно будет подумать в 2025 или 2030 году».

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