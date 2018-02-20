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eutelsat

По состоянию на конец декабря через спутники компании Eutelsat транслировалось в общей сложности 6 810 телеканалов, что на 7,4% выше, чем в декабре прошлого года. Данный рост во многом связан с увеличением количества HD-каналов.

Представляя результаты своей деятельности за полгода, компания Eutelsat отметила, что количество телеканалов высокой чёткости, вещающих через принадлежащие ей спутники, достигло отметки в 1 275, что на 28% выше, чем годом ранее, когда таких каналов было 997. Это означает, что уровень проникновения HD-каналов составляет сегодня 18,7% – при 15,7% по состоянию на конец 2016 года.

Говоря о важнейших достижениях на рынке видео, в компании Eutelsat указали на продление крупного контракта с компанией Cyfrowy Polsat, а также – с дистрибутором Globecast.

Также компания подписала контракт на аренду ёмкостей в орбитальной позиции 5 западной долготы с компанией SFR-Altice, которая будет транслировать примерно 20 телеканалов, а кроме этого – долгосрочные контракты с новыми DTH-платформами, работающими на рынках развивающихся стран. В частности, речь идёт о платформе, которая будет работать для жителей государства Фиджи со спутника Eutelsat 172B, и о платформе для жителей стран Карибского региона, работающей со спутника Eutelsat 117 West B.

Объёмы доходов от видео-приложений в первой половине года снизились на 1,2% – в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до отметки в 449,2 миллиона евро. Сегодня они составляют 66% от общих доходов компании Eutelsat.

Общий объём выручки компании Eutelsat снизился на 5,7% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, до отметки в 697 миллионов евро, а показатель EBITDA снизился на 7,4% – до отметки в 545 евро. Тем не менее рентабельность по EBITDA выросла на 0.5 пункта при условно-стабильном валютном курсе, до отметки в 78,4%, что отражает более высокую, чем ожидалось, экономию расходов Eutelsat.

«Результаты первого полугодия в целом оправдали наши ожидания, а снижение выручки, главным образом, отображает, как и в первом квартале, неблагоприятную основу в 2017 финансовом году», – говорит генеральный директор Eutelsat Родольфе Белмер, назвавший такой показатель рентабельности «стабильным».

Отдельно отметим, что итальянская телекомпания Mediaset заключила соглашение, предусматривающее запуск трёх HD-версий своих каналов на спутниковой платформе Eutelsat.

Три флагманских канала медиахолдинга Mediaset Group – Canale 5, Italia 1 и Rete 4 – будут вести параллельное вещание в двух стандартах качества — SD и HD – в бесплатном пакете Tivùsat. Данный пакет транслируется со спутника Hotbird, расположенного в орбитальной позиции 13 восточной долготы – ключевой позиции Eutelsat для обслуживания итальянского рынка.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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