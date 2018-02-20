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Британское Absolute Radio грозится свернуть AM-вещание

Борис Скуратовский
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FM radio / FM-радио

Радиокомпания Absolute Radio желает уменьшить своё покрытие в Великобритании в диапазоне средних волн с 90% до 85%.

Руководство радиостанции, принадлежащей компании Bauer, считает дальнейшее обеспечение покрытия своим сигналов в диапазоне средних волн 90% населения нецелесообразным с практической точки зрения, и заверяет, что если станция не получит сейчас разрешения уменьшить зону вещания, это может привести к тому, что в конечном итоге Absolute Radio придётся полностью свернуть свою AM сеть.

Absolute Radio просит разрешить ей, во-первых, снизить на 3dB мощность передатчиков на пяти крупных AM-радиоцентрах, а во-вторых – прекратить вещание с 12 небольших AM-радиоцентров. Таким образом, AM-сеть станции будет включать в себя 20 средневолновых передатчиков.

В сопроводительном документе, который Absolute Radio подало в Ofcom вместе с заявкой, указывается на то, что BBC также отключает 13 из своих 50 местных AM-передатчиков, транслирующих программы местных редакций, а также на то, что радиоландшафт серьёзно изменился с тех пор, когда 25 лет тому станция (тогда ещё работавшая с позывным Virgin) получила лицензию на музыкальное AM вещание. Части оборудования, используемого на передающих центрах, уже также исполнилось 25 лет. Его ремонт для поддержания работоспособности не выгоден с коммерческой точки зрения.

В настоящее время в Ofcom изучают предложение; окончательное решение должно быть принято 2-го марта 2018.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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