Британское Absolute Radio грозится свернуть AM-вещание

Радиокомпания Absolute Radio желает уменьшить своё покрытие в Великобритании в диапазоне средних волн с 90% до 85%.

Руководство радиостанции, принадлежащей компании Bauer, считает дальнейшее обеспечение покрытия своим сигналов в диапазоне средних волн 90% населения нецелесообразным с практической точки зрения, и заверяет, что если станция не получит сейчас разрешения уменьшить зону вещания, это может привести к тому, что в конечном итоге Absolute Radio придётся полностью свернуть свою AM сеть.

Absolute Radio просит разрешить ей, во-первых, снизить на 3dB мощность передатчиков на пяти крупных AM-радиоцентрах, а во-вторых – прекратить вещание с 12 небольших AM-радиоцентров. Таким образом, AM-сеть станции будет включать в себя 20 средневолновых передатчиков.

В сопроводительном документе, который Absolute Radio подало в Ofcom вместе с заявкой, указывается на то, что BBC также отключает 13 из своих 50 местных AM-передатчиков, транслирующих программы местных редакций, а также на то, что радиоландшафт серьёзно изменился с тех пор, когда 25 лет тому станция (тогда ещё работавшая с позывным Virgin) получила лицензию на музыкальное AM вещание. Части оборудования, используемого на передающих центрах, уже также исполнилось 25 лет. Его ремонт для поддержания работоспособности не выгоден с коммерческой точки зрения.

В настоящее время в Ofcom изучают предложение; окончательное решение должно быть принято 2-го марта 2018.

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