В консорциуме, объединившим компании Telstra, Ericsson, NETGEAR и Qualcomm, заявили о том, что в результате лабораторных тестов с использованием новых чипсетов (которые вот-вот должны быть выпущены на широкий рынок) был достигнут новый рекорд скорости передачи данных в сети 4G – 2 Гбит/сек.

Рекордные скорости были получены при объединении пяти несущих LTE шириной в 20 МГц в трёх различных диапазонах. При этом для каждой несущей использовались технологии 4×4 MIMO и 256 QAM.

Скорость передачи данных в 2 Гбит/сек была получена при использовании общей полосы в 100 МГц, в которую вошли сегменты в диапазонах 1,3 и 7.

Для проведения теста использовался комплект оборудования, включавший мобильный маршрутизатор NETGEAR Nighthawk, к которому был подключён модем Qualcomm Snapdragon X24 LTE, Baseband 6630 от Ericsson, Radio 4415, а также самое современное программное обеспечение для Gigabit LTE.

«После того, как в январе 2017 года была запущена первая в мире Gigabit-совместимая сеть компании Telstra, мы чрезвычайно рады вновь сотрудничать с Ericsson и Qualcomm, дабы увеличить вдвое прежние рекорды скорости, – заявил управляющий директор отдела сетей в Telstra Group Майк Райт. – Данное достижение демонстрирует непрерывность инновационного процесса в сфере LTE, а также наше желание обеспечивать нашим клиентам сетевые услуги непревзойдённого качества и подготовку к дальнейшему росту».

«Достигнув этой важной для отрасли вехи, мы помогаем мобильным операторам провести полную мобилизацию своих частотных активов, максимизировать ёмкость их сетей Gigabit LTE и позволяем производителям мобильных устройств предоставлять своим пользователям возможность получать представление о новых услугах, которые станут возможны с появлением сетей 5G», – добавляет старший вице-президент Qualcomm Wireless GmbH и генеральный менеджер отделов 4G/5G и промышленного IoT Серж Вилленегер.

Ближе к концу месяца компании планируют продемонстрировать работу системы 4×4 MIMO с использованием пяти несущих шириной в 20 МГц на Всемирном конгрессе операторов мобильной связи.

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