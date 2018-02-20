Vodafone не прекращает расширение покрытия даже зимой. В наиболее сложный для строительства период, в декабре и январе, оператор развернул покрытие еще в 173 населенных пунктах по всей Украине. Доступ к скоростному интернету получили еще 800 тысяч украинцев.
В частности, на севере и востоке страны:
- Луганская область: Белокуракино, Лиман, Сватово, Старобельск, Новая Астрахань, Чмыровка, Пески, Хворостяновка, Мостки, Смоляниново;
- Донецкая область: Беленькое, Шабельковка, Былбасовка, Малотарановка, Дробышево, Пивничное, Новогродовка, Соледар, Александровка, Иванополье, Ямполь, Кураховка, Угледар, Богоявленка, Елизаветовка, Хлебодаровка, Великая Новосёлка, Северск, Горняк, Старомлыновка, Украинск;
- Харьковская область: Петровское, Эсхар, Алексеевка, Чемужовка, Оскол, Кочеток, Мурафа, Пятигорское;
- Черниговская область: Гремяч, Журавка, Михайло-Коцюбинское;
- Сумская область: Старое Село, Стецковка;
- Киевская область: Красиловка, Пороскотень;
- Житомирская область: Забелочье, Хорошев, Емильчино.
В западных областях страны:
- Закарпатская область: Чомонин, Вары, Минай, Бедевля, Великий Раковец, Верхнее Водяное, а также на курортах Красия, Синевирская Поляна и Велятин.
- Львовская область: Судовая Вишня, Борки, Ходоров, Гнездычев, Дашава, Плавье, Березина, Меденичи, Комарно, Жвирка, Павлов, Ивано-Франково, Хыров, Красное, Турка, Новый Калинов, Стоянов, Уличное, Пасеки-Зубрицкие, Вербляны, Новый Ярычев, Лапаевка, Волосянка, Рудки, а также на курортах Славское и Захар Беркут;
- Волынская область: Ратно, Берестечко, Горники, Благодатное, Марьяновка;
- Тернопольская область: Микулинцы, Лозовая, Скала-Подольская, Петриков;
- Ивано-Франковская область: Татаров, Ворохта, Космач, Нижнев, Печенежин, Старые Куты, Рогатин, Вестовая;
- Хмельницкая область: Старая Синява, Ярмолинцы, Волковинцы, Изяслав, Чемеровцы;
- Ровненская область: Немовичи, Здолбица, Мизоч, Степань, Гоща, Вараш.
В центральных областях:
- Днепропетровская область: Черкасское, Высшетарасовка, Святовасильевка, Гупаловка, Грушевка, Чаплино, Хорошево, Китайгород, Марьянское, Николаевка, Софиевка, Шолохово, Новоалександровка;
- Кировоградская область: Добровеличковка, Верблюжка, Светловодск, Капитановка, Песчаный Брод, Новый Стародуб, Хмелевое, Глодосы;
- Винницкая область: Литин, Жабокрич, Дашев, Бар, Станиславчик;
- Черкасская область: Ятрановка.
- Полтавская область: Чернухи, Хомутец, Радивоновка, Петровка-Роменская, Нехвороща.
На юге Украины:
- Одесская область: Нагорное, Шабо, Кирнички, Затишье, Криничное, Новые Трояны, Александровка, Петровка, Малиновка, Липецкое, Першотравневое, Лески, Березино;
- Херсонская область: Отрадовка, Великая Александровка, Высокое, Крынки;
- Запорожская область: Вознесенка, Григоровка, Запорожье, Степановка Первая, Шевченковское, Новобогдановка, Балки, Степное, Пришиб, Борисовка, Таврийское, Камышеваха, Фёдоровка, Кушугум.
Vodafone продолжает инвестировать в развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Украине. Инвестиции Vodafone Украина в 3 квартале 2017 составили 970 млн грн, а с момента начала строительства в 2015 г. они превысили 14 млрд грн и остаются рекордными на украинском рынке. Основные объемы инвестиций компании направлены на развитие сети. Как результат – сегодня более 80% населения страны может пользоваться 3G услугами Vodafone.