Компания ZEE Entertainment Enterprises Limited объявила о запуске в Индии ОТТ-платформы ZEE5.

Платформа ZEE5 станет универсальным источником контента компании ZEE Entertainment, являющейся глобальным центром медиа и развлечений. ZEE5 должна удовлетворить запросы на развлекательный контент от представителей так называемой «Новой Индии» – людей, которые серьёзно подкованы в сфере цифровых технологий, поддерживают связь со всем миром, оставаясь при этом верными своей культуре. Благодаря тому, что ключевой особенностью всего контента и пользовательского опыта является привязка к языку, платформа ZEE5 нацелена на всю Индию, без границ.

ZEE5 доступна на смартфонах iOS и Android, на приставках Android TV, а также на Amazon Fire TV Stick и Chromecast. Помимо этого, доступ к платформе можно получить, зайдя на сайт www.zee5.com, а также через приложение Progressive Web App. Платформа предлагает огромный выбор оригинальных, индийских и зарубежных фильмов, телепрограмм, музыки, прямых телетрансляций, а также контента, посвящённого здоровью и стилю жизни. Контент платформы доступен на 12 языках, среди которых – английский, хинди, бенгальский, пенджабский, малаялам, тамильский, телугу, каннада, маратхи, ория, бходжпури и гуджарати. Также на платформе работает функция голосового поиска, позволяющая легко находить нужные фильмы и программы.

На пресс-конференции генеральный директор ZEE International и Z5 Global Амит Гоенка официально объявил о запуске новой платформы цифровых развлечений ZEE5 от Zee Entertainment Enterprises Ltd. Он, в частности, отметил: «Запуск платформы ZEE5 выводит нас на следующую стадию нашего развития. Цифровые технологии будут играть серьёзную роль в стимулировании данного роста, и мы бы хотели получить уверенность в стабильности нашего положения в этом секторе. Мы являемся международной компанией, работающей в сфере контента, и наша сила заключается в том, насколько хорошо мы понимаем наших пользователей и их пожелания по любимому контенту. Для нас ZEE5 – это платформа, на которой этот контент будет с лёгкостью доступен миру. Каждая мелочь на платформе отображает наше глубокое понимание клиентов и их местных экосистем. Платформа ZEE5, будучи чрезвычайно простой в использовании, опирается на чрезвычайно высокие технологии, которые и обеспечивают данную простоту. Она является одновременно местной и глобальной, и мы знаем о том, насколько она способна изменить привычные способы просмотра контента».

Генеральный и управляющий директор Zee Entertainment Enterprises Ltd. Пунит Гоенка считает, что контент платформы будет пользоваться популярностью в Индии и за её пределами. Он добавил: «Запуск платформы ZEE5 ещё больше укрепит наши позиции как центра медиа и развлечений. Сочетание непревзойдённого контента и надёжных технологий является основой этой новой цифровой платформы. Мы потратили немало времени и энергии на создание и закупку интересного и захватывающего контента для платформы ZEE5, который, я уверен, будет интересен нашим зрителям в Индии и по всему миру».

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