Компания China Mobile войдёт в число тех операторов, которые планируют сделать это до наступления 2020 года.

Компания China Mobile планирует начать предлагать услуги беспроводной связи в стандарте 5G уже к концу 2019 года – то есть, на год раньше согласованной большинством игроков рынка даты запуска первых коммерческих сетей нового поколения.

Досрочный запуск становится возможным благодаря использованию технологии, известной как PSN (Slicing Packet Network, нарезка пакетов в сети), которая помогает операторам управлять сетевой архитектурой, пропускными каналами, трафиком, задержкой и синхронизацией времени.

Нарезку называют одной из ключевых характеристик сетей 5G – она позволит операторам эффективно распределять ресурсы сети для использования конкретными приложениями. К примеру, один сегмент сети может передавать видеопоток со стадиона, в то время как другой зарезервирован для служб безопасности.

В China Mobile считают, что сочетание технологий SPN и Flexible Ethernet (FlexE) гарантирует качество предоставляемых услуг и защиту отдельных сегментов внутри транспортного потока.

В компании желают, чтобы Международный союз электросвязи (ITU) стандартизировал SPN, а также поручили компании Viavi, занимающейся обеспечением тестированием аппаратного и программного обеспечения, разработать единую платформу, которую смогли бы использовать производители сетевого оборудования, разработчики чипов и создатели трансиверов.

«Для воплощения в жизнь представления компании China Mobile о способах внедрения в жизнь стандарта 5G к концу 2019 года в ITU-T должны стандартизировать базовые технологии транспортировки данных, включая SPN, – говорит генеральный директор Viavi Олег Хайкин. – Мы разработали современную тестовую технологию для решения этих задач, и располагаем решениями, которые должны обеспечить поддержку работы партнёрской экосистемы China Mobile, которая предлагает взаимосовместимую сетевую инфраструктуру».

Государственная компания China Telecom является крупнейшим в мире оператором мобильных сетей, если считать по количеству абонентов. Это значит, что развитие данного проекта будет иметь важное значение в ходе продолжающегося марафона по внедрению стандарта 5G на рынках.

Таким образом, компания China Telecom вошла в ограниченный клуб операторов, среди которых – в частности, американская компания AT&T и южнокорейская SK Telecom – которые заявили о планах запустить 5G в 2019 году. Пока неясно, сможет ли в эти сроки вложиться какой-нибудь британский оператор – учитывая задержку с проведением аукциона частот в диапазонах 2.3 ГГц и 3.4 ГГц.

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