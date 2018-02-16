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Компания China Mobile войдёт в число тех операторов, которые планируют сделать это до наступления 2020 года.

Компания China Mobile планирует начать предлагать услуги беспроводной связи в стандарте 5G уже к концу 2019 года – то есть, на год раньше согласованной большинством игроков рынка даты запуска первых коммерческих сетей нового поколения.

Досрочный запуск становится возможным благодаря использованию технологии, известной как PSN (Slicing Packet Network, нарезка пакетов в сети), которая помогает операторам управлять сетевой архитектурой, пропускными каналами, трафиком, задержкой и синхронизацией времени.

Нарезку называют одной из ключевых характеристик сетей 5G – она позволит операторам эффективно распределять ресурсы сети для использования конкретными приложениями. К примеру, один сегмент сети может передавать видеопоток со стадиона, в то время как другой зарезервирован для служб безопасности.

В China Mobile считают, что сочетание технологий SPN и Flexible Ethernet (FlexE) гарантирует качество предоставляемых услуг и защиту отдельных сегментов внутри транспортного потока.

В компании желают, чтобы Международный союз электросвязи (ITU) стандартизировал SPN, а также поручили компании Viavi, занимающейся обеспечением тестированием аппаратного и программного обеспечения, разработать единую платформу, которую смогли бы использовать производители сетевого оборудования, разработчики чипов и создатели трансиверов.

«Для воплощения в жизнь представления компании China Mobile о способах внедрения в жизнь стандарта 5G к концу 2019 года в ITU-T должны стандартизировать базовые технологии транспортировки данных, включая SPN, – говорит генеральный директор Viavi Олег Хайкин. – Мы разработали современную тестовую технологию для решения этих задач, и располагаем решениями, которые должны обеспечить поддержку работы партнёрской экосистемы China Mobile, которая предлагает взаимосовместимую сетевую инфраструктуру».

Государственная компания China Telecom является крупнейшим в мире оператором мобильных сетей, если считать по количеству абонентов. Это значит, что развитие данного проекта будет иметь важное значение в ходе продолжающегося марафона по внедрению стандарта 5G на рынках.

Таким образом, компания China Telecom вошла в ограниченный клуб операторов, среди которых – в частности, американская компания AT&T и южнокорейская SK Telecom – которые заявили о планах запустить 5G в 2019 году. Пока неясно, сможет ли в эти сроки вложиться какой-нибудь британский оператор – учитывая задержку с проведением аукциона частот в диапазонах 2.3 ГГц и 3.4 ГГц.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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