Аналитики прогнозируют рост и развитие SVoD-рынку в Европе

Рынок подписных платформ (SVOD) в Европе продолжит увеличиваться в ближайшие пять лет. Согласно прогнозам агентства Kagan, занимающегося исследованиями рынка медиа и входящего в компанию S&P Global Market Intelligence, доходы рынка в 2022 году достигнут отметки в 6.8 миллиарда долларов (5.55 миллиарда евро) – при 3.9 миллиарда долларов в 2017.

Среди основных факторов, способствующих данному развитию, является присутствие на рынке региона локализованных версий Netflix, расширение Amazon Prime Video в качестве автономной услуги, появление международных ОТТ-служб – таких, как HBO от компании Turner и Showmax от компании Naspers, а также мощный рост предложений от местный медиа-провайдеров (NOW TV, Maxdome, Megogo, Divan TV, ivi и т.д.).

В отчёте отображена ситуация на рынках 14 стран Европы: Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, России, Финляндии, Франции и Швеции. Среди ключевых выводов:

По прогнозам Kagan, общее количество подписчиков платных услуг в перечисленных выше странах вырастет с 39.3 миллиона в 2017 году до 60.8 миллиона в 2022, что соответствует совокупному ежегодному росту в 9.1%. Эта цифра отображает количество платных подписчиков служб онлайн-видео и исключает учётные записи, зарегистрированные в рамках промо-кампаний, а также пакеты мультиплэй.

Netflix лидирует по количеству активных платных подписчиков на рынках всех стран за исключением Германии, Польши и России. Онлайн-гигант вкладывает немалые инвестиции в производство местного контента для большинства рынков Европы, на которых он ведёт свою деятельность.

Amazon Prime Video занимает ведущие позиции на рынке Германии – компании удалось капитализировать прежний успех Amazon Prime.

На рынках стран Восточной Европы местным службам удалось сохранить свои доминирующие позиции, даже столкнувшись с конкуренцией со стороны международных компаний. Большинство этих служб использует гибридную модель AVoD/TVoD/SVoD, сосредоточив внимание, в первую очередь, на получении дохода от рекламы.

Наибольшее количество подписчиков SVoD наблюдается в Великобритании – вдвое больше чем в Германии в 2017 году. В Kagan прогнозируют сохранение данной тенденции в ближайшие пять лет.

Франция, которая в настоящее время находится на четвёртом месте после Нидерландов, по прогнозам, обойдёт своего соседа и к концу 2019 года выйдет на третье место – это связано с тем, что во Франции проникновение SVoD в домохозяйства, имеющие широкополосный интернет, составило в 2017 году лишь 10.3% – в сравнении с 45.1% в Нидерландах, что оставляет возможность для дальнейшего роста.

Службы SVoD пользуются особой популярностью в Скандинавских странах – Дания, Норвегия и Швеция являются странами с наибольшим проникновением данной услуги в домохозяйства – в 2017 году оно здесь составляло от 76.2% до 86.1%. Это может объясняться наличием в этих странах высокого процента жителей, владеющих английским языком, а также более высокими доходами населения в сравнении со средними показателями по Европе.

Далее следует Великобритания, где проникновение SVoD в домохозяйства, имеющие подключение к широкополосному интернету, составляет 59%, что выше, чем в Германии и Франции.

Для России, Испании и Португалии характерно наименьшее в Европе проникновение SVoD.

Анализ примерных показателей паритета покупательной способности в разрезе валового национального дохода (ВНД) по итогам 2017 года и средней стоимости месячной подписки ну услуги платформ с видео по запросу даёт индикатор доступности SVoD среднему домохозяйству на рынке. Наибольшая средняя стоимость месячной подписки на услугу – 13.41 доллара – отмечена в Дании, однако, наименее доступной услуга SVoD является в Португалии, где индекс равен 0.4%.

Россия является страной с наиболее благоприятным индексом для платной подписки на службы онлайн-видео – здесь он равен 0.06%. Это вызвано неимоверно высоким уровнем пиратства, неравенством доходов, широким распространением бесплатных платформ, зарабатывающих на рекламе, а также доминированием многоканального сектора.

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