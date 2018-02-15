Компании SES и Intelsat предлагают американским операторам спутниковой связи и операторам наземной мобильной связи совместно использовать C-диапазон

Ведущие спутниковые компании SES S.A. и Intelsat S.A. заявили о своей согласованной позиции по предложению для Федеральной комиссии по электросвязи США (FCC). Напомним – в FCC ищут возможные варианты защиты различных спутниковых служб, которые уже используют полосу 3700-4200 МГц C-диапазона для нисходящего канала, параллельно выделив часть данного спектра для нужд наземных мобильных операторов.

Совместное предложение, разработанное с учётом реалий уникальной телекоммуникационной среды США, направлено на защиту качества и надёжности широкого спектра услуг, предоставляемых операторами спутниковой связи в C-диапазоне американским вещателям, медиа и компаниям, работающим с данными. Это предложение гарантирует непрерывность дистрибуции видео- и аудиопрограмм более 100 миллионам американских домохозяйств, и надёжность доставки критически важных данных в сельские районы и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также работу служб, связанных с американским правительством.

Предложение, основанное на инновационной модели, которая впервые была передана в FCC в октябре 2017 года компаниями Intelsat и Intel Corporation, определяет коммерческие и технологические рамки, дающие операторам беспроводной связи возможность получать в США быстрый доступ к примерно 100 МГц частотного спектра в C-диапазоне, используемого для передачи данных в нисходящем канале. Это, в свою очередь, ускорит внедрение мобильных служб следующего поколения в стандарте 5G.

Предложение предусматривает создание консорциума, который будет открыт для всех операторов C-диапазона, предоставляющих услуги на территории всех или части 48 основных штатов США в соответствии с лицензиями, выданными FCC, или разрешениями на доступ к рынку. Консорциум будет выполнять функции администрирования, определять и обеспечивать внедрение методологии распределения спектра и будет выступать в роли единственного посредника для рыночных транзакций со сторонами, заинтересованными в развитии служб наземной мобильной связи с использованием определённых участков C-диапазона. SES и Intelsat уже начали обсуждать детали этого проекта с FCC.

Президент и генеральный директор SES Карим Мишель Саббагх отметил: «C-диапазон был и будет важнейшим компонентом архитектуры американских сетей. Операторы, обслуживающие космический и наземный компоненты сетевой архитектуры, вложили миллиарды долларов в развитие в США сетей и служб связи в C-диапазоне и получают от этого немалый доход. Поэтому наша задача состоит в защите C-диапазона в США от любых форм негативного воздействия и сохранении возможности его использования. Спутниковый консорциум C-диапазона создаётся для того, чтобы на фоне дальнейшего расширения экосистемы C-диапазона в США гарантировать защиту интересов сотен действующих игроков рынка и миллионов конечных пользователей услуг, открывая в то же время возможность запуска наземных мобильных сетей нового поколения в стандарте 5G».

Старший юрист-консультант компании Intel Питер Питч говорит: «Цель компании Intel состоит в обеспечении своевременного качественного доступа к наземным службам 5G. Мы приветствуем согласованное решение компаний Intelsat и SES и выработанное ими детальное предложение, а также намерены и дальше поддерживать рыночный подход, который, по нашему мнению, ускорит развитие в США сетей 5G».

Генеральный директор компании Intelsat Стивен Спенглер отмечает: «Для нас по-прежнему является приоритетным вопрос выработки базовых принципов, которые должны обеспечить стабильность, защитить качество и надёжность услуг, предоставляемых нами нашим клиентам из сектора медиа, сетевых служб и правительственных структур. Предлагаемое нами решение, основанное на рыночных принципах, должно обеспечить быстрое развитие в США служб 5G. Теперь, после достижения компаниями Intelsat и SES согласия по основным пунктам базовых принципов, и при поддержке со стороны компании Intel мы получаем уверенность в возможности быстрого и эффективного практического применения данных принципов, что, в конечном итоге, должно принести немалую выгоду американским потребителям и экономике страны».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.