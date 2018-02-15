К 2021 году число пользователей технологиями FTTH/B увеличится до 898 млн

Агентство IDATE DigiWorld выпустило последнюю версию своей базы данных World FTTx, которая является частью непрерывного проекта по изучению рынка сверхскоростного широкополосного Интернета. Документ предлагает ключевые данные, иллюстрирующие развитие данного рынка по всему миру, охватывает более 70 стран мира и более 150 ключевых игроков, а также предлагает прогнозы до 2021 года.

Глава отдела телекоммуникаций в IDATE DigiWorld Жан-Люк Лемменс отмечает, что перспективы роста остаются достаточно высокими, в июне 2017 года на долю сверхскоростных технологий приходилось 48% от всех широкополосных подключений – на 9 пунктов выше, чем годом ранее.

В июне 2017 года на долю технологии FTTH/B приходилось 68% от всех подписок на FTTx. Рост числа подписчиков FTTH/B продолжится до 2021, хотя, и не с такими же высокими годовыми показателями, и будет естественно снижаться по мере насыщения рынков.

На рынке FTTH/B не произошло никаких «географических» изменений: здесь по-прежнему наблюдается преобладание стран Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC). Также FTTH/B является наиболее широко распространённой технологией в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка). То же самое ранее было справедливо и по отношению к Латинской Америке (LATAM), однако в данном регионе – в особенности, в Бразилии – усиливается конкурентная борьба с технологией VDSL.

Технология FTTx/D3.0 по-прежнему является доминирующей в странах Северной Америки, и в целом демонстрирует более быстрый рост в сравнении с прочими технологиями. В Европе, где действующие операторы продолжают работать над оптимизацией своих медных сетей, существуют существенные возможности для развития VDSL (и других технологий, в основе которых лежит использование медной витой пары).

Рост общего количества подписчиков FTTH/B будет постепенно снижаться – с 46% в 2016 до 8% в 2021: это связано с постепенным насыщением рынков.

К 2021 году доля подписчиков FTTH/B составит 39% от общего рынка широкополосного интернета по всему миру (в конце 2015 она составляла 31%).

Технология FTTH/B в настоящее время внедряется во всех основных регионах мира на различных уровнях: FTTH/B открывает великолепные возможности для стран, где широкополосный интернет ещё не сильно развит (страны Латинской Америки, Африки и ряд стран Юго-Восточной Африки).

В верхнюю десятку по всему миру входят 5 игроков из стран Азии и три игрока из США. Затем следуют один игрок из России и один из Западной Европы. По сути, лишь один игрок из Западной Европы смог попасть в рейтинг из-за широкого распространения в регионе FTTN+VDSL (BT).

Если говорить об Азии, то в верхней части рейтинга FTTH/B находятся три китайских оператора телекоммуникаций (China Telecom, China Mobile и China Unicom). Следует, впрочем, отметить серьёзный прогресс компании China Mobile: сегодня она занимает второе место в мире.

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