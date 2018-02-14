Видеосервис YouTube Red планирует охватить 100 стран

Видеосервис YouTube Red расширяется и вскоре подписка на неё станет доступна жителям не менее 100 стран. Об этом заявила генеральный директор YouTube Сьюзен Войжитски во время конференции Code Media, проводимой технологическим изданием Recode.

Сегодня служба YouTube Red, при условии оформления подписки стоимостью в 9.99 долларов в месяц, доступна в пяти странах мира, жители которых могут наслаждаться просмотром оригинального эксклюзивного контента без рекламы.

В тарифный план также включена подписка на услугу Google Play Music, возможность воспроизводить видео на телефоне в фоновом режиме, а также возможность скачивать видео для дальнейшего просмотра в режиме офф-лайн.

В YouTube заверили, что компания делится доходами, получаемыми от подписки на службу Red, с правообладателями и создателями контента.

В настоящее время служба YouTube Red доступна в Австралии, Корее, Мексике, Новой Зеландии и Соединённых Штатах.

Если вы оформили подписку в одной из стран, где услуга уже доступна, и выехали за её пределы, вам будет недоступна возможность скачивать видео, будет отключена функция фонового просмотра, а также вы увидите рекламу. Видео, которые вы скачали до выезда из страны, будут доступны для просмотра на протяжении ещё 30 дней.

При этом подписчики YouTube Red могут продолжать смотреть оригинальные фильмы и сериалы YouTube даже за пределами страны, в которой они оформили подписку.

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