Укртелеком 2017: рекордно высокая EBITDA, миллиард гривен инвестиций в сеть

Начиная с 2014 года финансовые показатели Укртелекома демонстрируют высокую эффективность работы компании. Так, по результатам 2017 года, как и в предыдущие периоды, доход компании остается стабильным на уровне 6,654 млрд грн, а EBITDA достигла рекордной отметки 1,867 млрд грн, маржа EBITDA 28,1%. Чистая прибыль за 2017 достигла 867 млн грн.

«В очередной раз Укртелеком продемонстрировал высокие годовые финансовые показатели. Такая стабильность в 2017, как и на протяжении трёх предыдущих лет, подтверждает правильность стратегии компании и приверженность коллектива к её реализации», – отметил директор Укртелекома Юрий Курмаз.

Доход от телекоммуникационных услуг составил 5,767 млрд грн. Физическим лицам предоставлено услуг на 3,647 млрд грн, что на 1,4% больше, чем год назад. И это несмотря на негативное влияние краж медного кабеля и тенденцию оттока абонентов.

Рост доходов продолжается и в корпоративном сегменте. В целом они увеличились более чем 8% до почти 1,314 млрд грн, а от интернет-услуг и передачи данных – на 25,7% и 17,6% соответственно.

Уровень поступлений от фиксированной телефонии из-за сокращения абонбазы уменьшается. В конце 2017 оператор обслуживал почти 4,7 млн активных телефонных линий, получив доход от этого направления деятельности 3,042 млрд грн.

В то же время продолжают расти доходы от интернет-услуг и передачи данных. В прошлом году они увеличились до почти 1,722 млрд грн. Укртелеком предоставляет доступ к всемирной сети более 1,5 млн абонентов в почти 2200 населенных пунктах страны, подключив ещё 70 городков и сёл. Также для массовых потребителей компания предоставляет интернет по технологиям FTTB и GPON в более чем 60 городах и сёлах. Потребление трафика среди пользователей домашнего интернета увеличилось до 73 Гб в месяц (на 12%), а на модернизированной сети этот показатель почти втрое больше – 200 Гб ежемесячно.

Оператор продолжает реализовывать проекты по строительству волоконно-оптических каналов для сетей АЗК, торгово-развлекательных и гостиничных комплексов, чтобы обеспечить их современными услугами, в частности скоростным интернетом и лицензированным телевидением.

В частности, к услуге «TV Бизнес» подключено уже более 1100 экранов в заведениях HoReCa, а оптический интернет от Укртелекома есть более чем в 600 бизнес-центрах страны.

Общая протяженность сети волоконно-оптических линий связи Укртелекома достигает 48 тысяч километров.

Продолжается техническая модернизация инфраструктуры Укртелекома в крупнейших городах, где на обновленную сеть уже переключено более 350000 абонентов.

Всего в прошлом году инвестиции в развитие составили почти 950 млн грн. В 2017 году Укртелеком перечислил около 1,795 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней.

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