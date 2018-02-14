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dab+

Процесс прослушивания радиопрограмм в Швейцарии всё больше и больше превращается в цифровое приключение – в особенности эта тенденция усилилась с началом внедрения в стране стандарта DAB+, пишет CEToday, ссылаясь на исследование, проведенное Digimig. За последние два года доля DAB+ на рынке радиослушания выросла на 10%, и сегодня составляет 34%.

Рабочая группа Digital Migration (Цифровая миграция, Digimig) опубликовала отчёт, в котором отображена динамика радиослушания в Швейцарии за последние шесть месяцев. Согласно данным, полученным в ходе исследования, 61 минута из каждых 100, проведённых за прослушиванием радиопрограмм, приходится на прослушивание радио из цифровых источников. Осенью 2015 года доля цифровых носителей радио составляла лишь 49%. Использование УКВ диапазона (FM) выросло на 10%.

Согласно данным Digimig, интерес к цифровому радио вырос благодаря внедрению стандарта DAB+. В настоящее время доля DAB+ составляет 34% от общих объёмов слушания радио, при этом рост с осени 2015 года составил 11%. Популярность прочих цифровых носителей радио – в частности, IP-радио и радио на цифровых ТВ-платформах – существенно не изменилась, согласно данным Digimig.

В немецкоговорящих кантонах Швейцарии на долю DAB+ приходится треть всех минут, проводимых за прослушиванием радио в целом. В то же время, в кантонах, где разговаривают на языках романской группы, развитие DAB+ имеет медленнее. УКВ (FM) остаётся наиболее активно используемой технологией как в западных, так и в «итальянских» кантонах Швейцарии.

Во всех возрастных группах доля слушателей цифрового радио превышает 50%. Среди молодых слушателей DAB+ ещё более популярен; лишь 25% представителей молодого поколения слушают аналоговое радио. Швейцарцы в возрасте до 55 лет слушают, главным образом, IP-радио, а те, кому больше 55, – предпочитают DAB+.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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