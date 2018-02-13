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VLC 3.0

Компания VideoLAN, которой принадлежит проект VLC, выпустила новую версию плеера с открытым кодом, в которую включены поддержка потокового устройства Chromecast, а также возможность воспроизводить HDR видео, видео с углом обзора в 360, а также 8K контент.

Плеер VLC 3.0, также известный как Vetinari, позволяет воспроизводить видео в разрешении 4K и 8K, 10-битное и HDR видео, видео с углом обзора в 360 и 3D звук, а также может передавать потоковый контент на устройства Chromecast, в том числе – в форматах, не поддерживаемых изначально.

Последний пункт означает, что VLC позволяет вести передачу контента с компьютеров Windows PCs и Mac, с телефонов и планшетов на базе Android на телевизоры, поддерживающие Chromecast.

Последняя версия плеера является первым серьёзным релизом компании с 2015 года, и, как сообщают, в ней исправлено 1 500 ошибок.

Среди прочих функций – поддержка дополнительных языков и шрифтов, поддержка множества новых кодеков, а также улучшенная производительность и время работы от батареи на iOS устройствах.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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