Компания VideoLAN, которой принадлежит проект VLC, выпустила новую версию плеера с открытым кодом, в которую включены поддержка потокового устройства Chromecast, а также возможность воспроизводить HDR видео, видео с углом обзора в 360, а также 8K контент.

Плеер VLC 3.0, также известный как Vetinari, позволяет воспроизводить видео в разрешении 4K и 8K, 10-битное и HDR видео, видео с углом обзора в 360 и 3D звук, а также может передавать потоковый контент на устройства Chromecast, в том числе – в форматах, не поддерживаемых изначально.

Последний пункт означает, что VLC позволяет вести передачу контента с компьютеров Windows PCs и Mac, с телефонов и планшетов на базе Android на телевизоры, поддерживающие Chromecast.

Последняя версия плеера является первым серьёзным релизом компании с 2015 года, и, как сообщают, в ней исправлено 1 500 ошибок.

Среди прочих функций – поддержка дополнительных языков и шрифтов, поддержка множества новых кодеков, а также улучшенная производительность и время работы от батареи на iOS устройствах.

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