В этом месяце SpaceX планирует запустить первый спутник для обеспечения доступа в интернет

В этом месяце SpaceX планирует запустить первый спутник для обеспечения доступа в...

Согласно информации ряда СМИ, в компании SpaceX планируют произвести 17 февраля тестовый запуск первого спутника создаваемой глобальной интернет-группировки – проекта, который известен под неформальным названием «Starlink». Цель данного проекта состоит в предоставлении пользователям по всему миру доступа к недорогому интернету.

Ожидается, что модель космического аппарата, известного как Microsat 2a и 2b, будет размещена в качестве дополнительного полезного груза в грузовом модуле ракеты Falcon 9, которая будет запущена с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии. Об этом сообщило издание Geekwire.com.

Основным «пассажиром» грузового модуля будет испанский спутник радиолокационного наблюдения Paz массой в 1360 кг.

«Статичное испытание на огнеустойчивость ракеты Falcon 9 завершено – а значит, она готова вывести в космос 17 февраля в базы ВВС Ванденберг в Калифорнии спутник Paz», – такая запись появилась в воскресенье в триттере SpaceX.

В компании SpaceX пока не распространяются о многих деталях, связанных с программой Starlink, однако бизнес-план компании предусматривает вывод на орбиту тысяч спутников связи, которые должны быть введены в ограниченную эксплуатацию уже в 2020 году, – говорится в публикации.

Как сообщает издание Nasaspaceflight.com, спутник Paz, название которого переводится с испанского языка как «мир», будет запущен на круговую орбиту на высоту 514 км. Он был построен компанией Airbus по заказу испанской компании hisdeSAT и будет использоваться военными и гражданскими службами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.