Домой Интернет В этом месяце SpaceX планирует запустить первый спутник для обеспечения доступа в...

В этом месяце SpaceX планирует запустить первый спутник для обеспечения доступа в интернет

Борис Скуратовский
-
737
0
ПОДЕЛИТЬСЯ
internet

Согласно информации ряда СМИ, в компании SpaceX планируют произвести 17 февраля тестовый запуск первого спутника создаваемой глобальной интернет-группировки – проекта, который известен под неформальным названием «Starlink». Цель данного проекта состоит в предоставлении пользователям по всему миру доступа к недорогому интернету.

Ожидается, что модель космического аппарата, известного как Microsat 2a и 2b, будет размещена в качестве дополнительного полезного груза в грузовом модуле ракеты Falcon 9, которая будет запущена с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии. Об этом сообщило издание Geekwire.com.

Основным «пассажиром» грузового модуля будет испанский спутник радиолокационного наблюдения Paz массой в 1360 кг.

«Статичное испытание на огнеустойчивость ракеты Falcon 9 завершено – а значит, она готова вывести в космос 17 февраля в базы ВВС Ванденберг в Калифорнии спутник Paz», – такая запись появилась в воскресенье в триттере SpaceX.

В компании SpaceX пока не распространяются о многих деталях, связанных с программой Starlink, однако бизнес-план компании предусматривает вывод на орбиту тысяч спутников связи, которые должны быть введены в ограниченную эксплуатацию уже в 2020 году, – говорится в публикации.

Как сообщает издание Nasaspaceflight.com, спутник Paz, название которого переводится с испанского языка как «мир», будет запущен на круговую орбиту на высоту 514 км. Он был построен компанией Airbus по заказу испанской компании hisdeSAT и будет использоваться военными и гражданскими службами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

Openbox AS4
Openbox AS4
Openbox AS4
ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияК 2023 году рынок оптических линий в Китае вырастет вдвое
Следующая публикацияВ новой версии плеера VLC добавлена поддержка HDR, 8K и 3D-звука
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА