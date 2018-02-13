Продавец пиратских сет-топ-боксов на eBay выплатит Английской Премьер-лиге $25000

Продавец пропатченных сет-топ-боксов Kodi на eBay согласился выплатить Английской Премьер-лиге 18 000 фунтов стерлингов и прекратить продажу пиратских приставок.

Найянеш Патель из Харроу, графство Миддлсекс, продавал сет-топ-боксы типа Kodi через различные платформы, среди которых – eBay и Facebook. Его действия привели к нарушению авторских прав футбольной Премьер-лиги. В конечном итоге, ему пришлось выплатить 18000 (около 25 тыс американских долларов) фунтов стерлингов и согласиться удалить с платформ все рекламные сообщения, нарушающие закон, отключить доступ к своему сайту и прекратить все продажи устройств данного типа.

Ещё один поставщик, продававший через eBay подписку на нелегальные трансляции футбольных матчей Премьер-лиги, был вынужден выплатить 8 000 фунтов стерлингов и прекратить торговлю.

Также недавно Лига выиграла дело в нидерландском суде по иску, в рамках которого она требовала от нелегального хостинг-провайдера Ecatel удалить все материалы, имеющие отношение к Премьер-лиге, угрожая в случае невыполнения данного требования штрафом в размере до 1.5 миллиона евро.

«Данный случай указывает на то, что продажа пропатченных сет-топ-боксов может иметь серьёзные последствия, а также является предупреждением для всех, кто думает, что может спокойно заниматься подобными вещами, – говорит директор юридического отдела Премьер-лиги Кевин Пламб. – В настоящее время Премьер-лига активно участвует в широкой программе по защите авторских прав, которая включает в себя выявление и пресечение деятельности продавцов пропатченных сет-топ-боксов, а также провайдеров и хостеров, которые участвуют в пиратском распространении контента Премьер-лиги».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.