К 2023 году рынок оптических линий в Китае вырастет вдвое

Согласно данным, которые содержатся в последнем отчёте «Рынок оптики в Китае», подготовленном компанией LightCounting, на протяжении последнего десятилетия вклад Китая в развитие мировой индустрии оптической связи был большим, чем вклад какой-либо другой страны.

Этап массового запуска в Китае сетей FTTH (оптика к дому) уже пройден, и сегодня программа развития FTTH в этой стране переходит от стадии масштабного развития к стадии регулярной медленной модернизации. Более того, в Китае насчитывается миллиард абонентов беспроводных сетей 4G, которые с нетерпением ожидают запуска 5G. Спрос на оптику для этих проектов постепенно нарастает, и к 2020 году будет просто кипеть. Компания Huawei сохранит свои ведущие позиции в сфере развёртывания систем DWDM, считают в аналитической фирме, однако, большая часть оптики для этих систем будет производиться на внутреннем рынке – включая подсоединяемые транспондеры.

Авторы отчёта также указывают на начавшуюся недавно в Китае модернизацию облачных дата-центров до уровня связи 100GbE, утверждая, что данные проекты окажут наибольшее влияние на продажи сетевого оборудования, оптических компонентов и модулей, которые будут устанавливаться в Китае в ближайшие пять лет. В период с 2018 по 2023 год в Китае прогнозируется мощный скачок потребления оптики для сетей Ethernet; к 2023 году на этот сектор будет приходиться наибольшая доля от всех продаж оптики в Китае. Ожидается, что спрос на оптические соединители – такие, как активные оптические кабели (AOC) – также останется очень высоким.

В отчёте отмечается, что инвестиции в развитие инфраструктуры, сделанные тремя ведущими китайскими поставщиками интернет-контента (ICP) – компаниями Alibaba, Baidu и Tencent – в пять раз меньше в долларовом эквиваленте, чем расходы Amazon, Google и Facebook. Однако, китайские инвестиции растут более быстрыми темпами, а кроме того – существует множетство барьеров, мешающих зарубежным компаниям работать в китайском кибер-пространстве. Впрочем, компания IBM заключила соглашение о партнёрстве с 21Vianet и Dailian Wanda, которое даст им возможность построить облачные дата-центры в Китае. Помимо этого, компании Sinnet Technology и Ningxia Western Cloud Data Technology Co. Ltd предлагают сегодня услуги Amazon Web Services в Китае. Компания Apple также работает с местным партнёром, поддерживающим работу её облачных служб.

Появление на рынке западных конкурентов стимулирует конкуренцию в сфере технологий, связанных с работой дата-центров. Поэтому ведущим китайским ICP предстоит модернизировать сервера, коммутаторы и соединения между ними, дабы они соответствовали современным технологиям 100GbE. Если один начинает модернизацию – его примеру следуют и остальные.

Среди других тем, затронутых в отчёте, — текущие и будущие инфраструктурные проекты китайских провайдеров услуг связи (CSP) и провайдером интернет-контента (CSP). Авторы отчёта анализируют влияние этих проектов на спрос на оптическое сетевое оборудование, оптические модули и компоненты. Также в отчёте представлены профили ведущих китайских CSP, ICP, производителей оборудования и поставщиков оптических компонентов и модулей. Также в отчёт включен подробный информационный бюллетень, который содержит детальный пятилетний прогноз объёмов поставок оптических компонентов в Китай и доходов от этих поставок в разрезе динамики спроса.

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