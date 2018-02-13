13 февраля – Всемирный День Радио – день, когда мир отдаёт дань уважение радио, как средству массовой информации. Данная дата была установлена в качестве Всемирного Дня Радио на 36-ой сессии Генеральной конференции UNESCO.

Исполнительный совет UNESCO рекомендовал Генеральной конференции установить данный праздник, исходя из изучения возможности и целесообразности этого шага, проведённого UNESCO на основании предложения Испании.

Радио представляет собой средство массовой информации, обладающее самой широкой аудиторией в мире. Также радио заслуженно считают мощным средством связи и недорогим носителем информации. Радио словно специально предназначено для охвата отдалённых населённых пунктов и территорий, а также социально уязвимых категорий населения: неграмотных, нуждающихся, имеющих инвалидность, а кроме того — женщин и молодёжи. Ибо радио является платформой, которая даёт людям возможность незримо участвовать в публичных дискуссиях, независимо от их уровня образования. Не стоит также забывать того, что радио играет важную и особую роль для установки связи в чрезвычайных ситуациях и оказания помощи при стихийных бедствиях.

Сегодня различные радиослужбы переживают большие изменения, связанные с тем, что мы все сейчас живём в эпоху конвергенции медиа. Посему данные службы активно осваивают новые формы и технологии – такие, как широкополосный интернет, мобильная связь и планшеты. Тем не менее статистика указывает на то, что сегодня около миллиарда людей до сих пор не имеет доступа к радио.

Дата 13 февраля, предложенная генеральным директором UNESCO в качестве даты празднования Всемирного Дня радио, выбрана не случайно: именно в этот день в 1946 году было учреждено Радио Организации Объединённых Наций. Смысл данного праздника заключается в повышении информированности населения и средств массовой информации о важности радио; в поощрении действий лиц, отвечающих за принятие решений, направленных на обеспечение и расширение возможностей доступа к информации, распространяемой через радио. Кроме того, этот праздник должен способствовать расширению контактов и международного сотрудничества вещателей.

Представители индустрии и прочие лица, способствовавшие появлению данного праздника, также внесли свои идеи для программы празднования: активное использование социальных медиа, объявление ежегодных тем празднования, запуск специального web-сайта для виртуальных участников, выпуск специальных радиопрограмм, обмен радиопрограммами, фестиваль с участием ключевых партнёров и так далее.

14 января 2013 года Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций официально утвердила установленный UNESCO Всемирный День Радио. На своей 67-ой сессии Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию, принятую на 36 сессии Генеральной конференции UNESCO, которая объявила, что отныне 13 февраля – день, когда было учреждено Радио Организации Объединённых Наций – станет Всемирным Днём Радио.

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