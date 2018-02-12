Недавно компания Hulu столкнулась с рядом трудностей во время прямых трансляций с Супер-кубка по бейсболу, следствием чего стали неожиданные остановки потоков. В результате многие зрители не смогли увидеть окончание игры.

«Эта функция была одной из самых востребованных среди наших зрителей», – говорится в анонсе компании на Reddit.

Обновление не будет одномоментным, оно будет запускаться поэтапно. Сейчас начинается первый этап, который даст возможность смотреть с частотой 60 кадров в секунду программы следующих телеканалов: CNN, CNN International, HLN, TNT, TBS, TCM, TruTV, Cartoon Network, Adult Swim, все каналы Showtime, примерно половину каналов, аффилированных с FOX, все доступные филиалы NBC, а также New England Channel News. Впрочем, некоторые из каналов FOX/NBC могут временно вновь вернуться в стандарт 30 кадров в секунду – это может быть сделано для того, чтобы зритель мог наслаждаться наиболее стабильным сигналом.

На данном, начальном, этапе пользователям доступно уже множество устройств, совместимых с частотой в 60 кадров в секунду. В частности, это Fire TV, Samsung Tizen Smart TV, iPhone, iPad, Apple TV, Xbox One и Nintendo Switch.

Компания Hulu наконец присоединилась к содружеству потоковых платформ, поддерживающих частоту 60 кадров в секунду. Это позволит зрителям увидеть более плавное изображение в спортивных и прочих динамичных видео, транслирующееся на каналах, которые Hulu обновила на первом этапе. Это замечательная новость для любителей спорта, однако, Hulu – далеко не первая платформа живого телевидения, решившая увеличить частоту кадров. Раздел Live TV на платформе Hulu пользуется немалым успехом: ему удалось обойти проект YouTube TV по количеству платных подписчиков. Впрочем, проект по-прежнему отстаёт от DirecTV и Sling TV.

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