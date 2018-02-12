В Великобритании проникновение цифровых радио-платформ достигло отметки почти в 50%

Использование цифровых платформ для прослушивания программ национальных станций достигло в Великобритании отметки в 58% – на 7.3% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В целом же доля цифрового радио в Великобритании достигла отметки в 49.9% – при 45.2% в четвёртом квартале 2016 года. Таким образом, годовой рост составил 10%. Такие цифры содержатся в отчёте RAJAR за четвёртый квартал 2017 года.

Данный рост был обусловлен всплеском интереса к прослушиванию на цифровых платформах программ коммерческих станций, объёмы которого впервые превысили 50% (в настоящее время этот показатель равен 51.6% при 45% в 4-ом квартале 2016 года). Использование цифровых платформ для прослушивания программ BBC выросло до 48.3% (при 45.5% в 4-ом квартале 2016 года), при этом доля цифровых платформ в общем объёме слушания программ канала BBC Radio 4 впервые превысила 50%, достигнув отметки в 50.7%. Аудитория «сестринского» проекта BBC Radio 4 – радиоканала BBC Radio 4 Extra – достигла отметки в 2.26 миллиона слушателей, что является новым рекордом.

Использование всех цифровых радио платформ выросло, при этом наибольший рост в исследуемом квартале показали онлайн-платформы и приложения, использование которых увеличилось на 13.2% в разрезе часов прослушивания – до отметки в 8.5% от общих объёмов слушания радио и 17% от общего объёма слушания цифрового радио. Основная часть аудитории цифрового радио приходится на слушателей эфирного DAB радио, доля которого выросла (в разрезе часов слушания) на 9.2% – до отметки в 36.3% от общих объёмов слушания радио и 72.8% от общего слушания цифрового радио. Объёмы слушания цифрового радио на платформах цифрового телевидения выросли на 3.3% в разрезе часов – до отметки в 5.1% от общих объёмов слушания радио и 10.2% от общего прослушивания цифрового радио.

Доля слушателей цифрового радио в возрастной группе 10-64 года в настоящее время составляет 52.8%, и впервые во всех возрастных группах младше 65 (10-14; 15-24; 35-44; 45-54; 55-64 лет) эта доля превысила 50%.

Использование цифровых платформ для прослушивания программ национальных станций выросло в Великобритании на 7.3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 58%. А объём слушания программ местных цифровых радиостанций достиг отметки в 34.7% – на 13.7% в сравнении с 4-ым кварталом 2016 года.

Годовой рост объёмов прослушивания программ цифрового радио в салоне автомобилей составляет 25% – или же на 15.9 миллиона часов, и сегодня прослушивание радио в салоне автомобиля достигло новой рекордной отметки в 32%. При этом прослушивание в салоне автомобиля программ DAB составило 50% от всего роста прослушивания DAB радио.

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