Данные анализа: более 75% всех просмотров видео осуществляется при помощи мобильных устройств

В 2018 году 2,38 миллиарда человек просмотрит в потоковом режиме или скачает видеоконтент, используя самые различные устройства. Такие цифры содержатся в первом в истории глобальном прогнозе касательно будущего цифрового видео, который подготовила исследовательская фирма eMarketer.

Мобильные телефоны являются «воротами в Интернет» для пользователей на многих рынках – именно поэтому они стали также основными устройствами для просмотра видео. По прогнозам экспертов eMarketer более чем три четверти (78.4%) всех зрителей цифрового видео будут использовать свои мобильные телефоны для просмотра потокового видеоконтента.

В целом в 2018 года видео через мобильные телефоны будет смотреть почти четверть населения планеты – практически в два раза больше чем в 2014.

Также в 2018 году число тех, кто хотя бы один раз в месяц будет смотреть видео на платформе YouTube, достигнет 1,58 миллиарда человек – это почти на 9.2% выше, чем в предыдущем году.

Почти две третьих всех зрителей цифрового видео по всему миру будут делать это в текущем году через YouTube – прогнозируют в eMarketer.

«Рост проникновения видео в социальные сети и рост количества потоковых ОТТ-платформ являются главными движущими силами роста объёмов просмотра цифрового видео по всему миру, – говорит старший аналитик отдела прогнозов в eMarketer Оскар Орозко. – Впрочем, мы пока недооцениваем роль приложений для общения в чатах в увеличении объёмов просмотров видео. Мы прогнозируем, что к концу 2018 года приблизительно 55% пользователей Интернета будут активными пользователями приложений для общения в чатах. Просмотр цифровых видеоклипов и обмен ими является одной из ключевых функций таких приложений для общения, как Facebook Messenger, WhatsApp и WeChat, а для многих пользователей это вообще первая возможность знакомства с цифровым видео. Мы ожидаем, что данная тенденция сохранится, и данные приложения останутся одними из важнейших популяризаторов цифрового видео».

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