Данные анализа: более 75% всех просмотров видео осуществляется при помощи мобильных устройств

Борис Скуратовский
-
81
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

В 2018 году 2,38 миллиарда человек просмотрит в потоковом режиме или скачает видеоконтент, используя самые различные устройства. Такие цифры содержатся в первом в истории глобальном прогнозе касательно будущего цифрового видео, который подготовила исследовательская фирма eMarketer.

Мобильные телефоны являются «воротами в Интернет» для пользователей на многих рынках – именно поэтому они стали также основными устройствами для просмотра видео. По прогнозам экспертов eMarketer более чем три четверти (78.4%) всех зрителей цифрового видео будут использовать свои мобильные телефоны для просмотра потокового видеоконтента.

В целом в 2018 года видео через мобильные телефоны будет смотреть почти четверть населения планеты – практически в два раза больше чем в 2014.

Также в 2018 году число тех, кто хотя бы один раз в месяц будет смотреть видео на платформе YouTube, достигнет 1,58 миллиарда человек – это почти на 9.2% выше, чем в предыдущем году.

Почти две третьих всех зрителей цифрового видео по всему миру будут делать это в текущем году через YouTube – прогнозируют в eMarketer.

«Рост проникновения видео в социальные сети и рост количества потоковых ОТТ-платформ являются главными движущими силами роста объёмов просмотра цифрового видео по всему миру, – говорит старший аналитик отдела прогнозов в eMarketer Оскар Орозко. – Впрочем, мы пока недооцениваем роль приложений для общения в чатах в увеличении объёмов просмотров видео. Мы прогнозируем, что к концу 2018 года приблизительно 55% пользователей Интернета будут активными пользователями приложений для общения в чатах. Просмотр цифровых видеоклипов и обмен ими является одной из ключевых функций таких приложений для общения, как Facebook Messenger, WhatsApp и WeChat, а для многих пользователей это вообще первая возможность знакомства с цифровым видео. Мы ожидаем, что данная тенденция сохранится, и данные приложения останутся одними из важнейших популяризаторов цифрового видео».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

Openbox AS4
Openbox AS4
Openbox AS4
ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияHulu добавила поддержку частоты в 60 кадров в секунду для ряда телеканалов
Следующая публикацияВ Великобритании проникновение цифровых радио-платформ достигло отметки почти в 50%
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА