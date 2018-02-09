МК Медиа Групп анонсировала запуск ко-продакшн программы с целью поиска партнеров для производства ТВ-проектов и Digital контента (для мобильных операторов, платформ, интернета). В состав МК Медиа Групп среди прочих подразделений входит дистрибьютор МК-Дистрибьюшн и собственная продакшн-студия MeetMinds.

Базируясь на опыте производства и продажи контента зарубежному рынку, МК Медиа Групп начала поиск новых продуманных и проанализированных проектов для дальнейшей совместной реализации. Для рассмотрения принимаются идеи в двух направлениях. Первый – ТВ-проекты (в среднем 26 серий х 7-15 мин). Ранее компания упоминала о продажах подобных передач. Второе направление – Digital проекты (100 серий х 3 мин) на разные тематики: кулинария, стиль жизни, искусство и многие другие (смотр. пресс-релиз).

Ко-продакшн программа предполагает разделение работ между будущими партнерами. Студия MeetMinds берет на себя пост-продакшн и помощь в разработке концепции и черновых вариантов. Будущему партнеру предлагается выполнение пре-продакшна и самого продакшна одного пилотного эпизода, если это ТВ-проект или 2-5 эпизодов для Digital. Готовые первые серии запускаются на pre-sale в отдел продаж МК-Дистрибьюшн.

МК Медиа Групп сообщила о том, что ко-продакшн программа является международной: никаких ограничений по территориальным признакам нет.

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