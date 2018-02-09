Миллионы смарт-телевизоров имеют брешь в системе безопасности, которой могут воспользоваться хакеры. Об этом говорится в исследовании компании Consumer Reports , которая проанализировала степень безопасности определённых моделей смарт-телевизоров.

В обзоре упомянуты модели телевизоров производства компании Samsung, а также телевизоры китайского производителя TCL, в которых используются определённые функциональные разработки компании Roku, производящей устройства для просмотра потоковых медиа.

Несмотря на то, что брешь в системе безопасности телевизоров не даст хакерам возможности воровать конфиденциальные данные – такие, как номера кредитных карт, злоумышленники могут использовать её для совершения нежелательных действий над телевизорами пользователей. В частности, они могут запускать на них оскорбительный видео-контент, устанавливать нежелательное программное обеспечение или переключать каналы.

«Всё делается достаточно грубо и топорно – так, словно кто-то балуется пультом дистанционного управления с закрытыми глазами, – говорится в публикации Consumer Reports. – Однако для зрителя, который не знает, что происходит, всё выглядит жутко – словно злоумышленник находится где-то рядом или следит за вами через телевизор».

В исследовании Consumer Reports особо подчёркивается растущая популярность телевизоров, подключаемых к интернету, которые облегчают людям использование таких потоковых служб как Netflix, давая возможность смотреть контент прямо на экране своего телевизора. Однако, подключение телевизора к Интернету ставит его под угрозу взлома – если в нём есть уязвимости, которые могут использовать хакеры.

К примеру, в 2012 году группа исследователей систем кибербезопасности продемонстрировала возможность взлома и удалённого управления некоторых моделей смарт-телевизоров производства Samsung. Об этом писал сайт технологических новостей Ars Technica. Эксперты издания Consumer Reports протестировали смарт-телевизоры TCL с установленным программным обеспечением Roku, необходимым для работы с потоковыми медиа, и выявили в нём уязвимость. Следует отметить, что программное обеспечение Roku используют и другие производители телевизоров – в частности, Hisense, Hitachi, Insignia, Philips, RCA и Sharp. Все они, а также некоторые устройства компании Roku для работы с потоковыми медиа, подвержены взлому, говорится в публикации.

Программное обеспечение от Roku для работы с потоковыми медиа включает в себя так называемый интерфейс прикладного программирования, или API, который могут использовать сторонние разработчики, создающие приложения для смартфонов, которые могут работать как пульты дистанционного управления от телевизора. Однако, этим API, который в Consumer Reports назвали «незащищённым», могут воспользоваться и хакеры.

Потенциальными жертвами взлома могут стать люди, использующие свои смартфоны или персональные компьютеры в той же сети Wi-Fi, к которой подключён их смарт-телевизор, и посетившие зараженный сайт или скачавшие приложение, содержащее программный код, написанный хакерами, сообщает издание.

В свою очередь в компании Roku поставили под сомнение выводы, сделанные экспертами Consumer Reports, написав в официальном блоге, что в своей публикации эксперты «неверно описывают функции данного программного обеспечения».

«Использование данного API не несёт никаких рисков для учётных записей наших клиентов или платформы API», – заявляют в Roku, добавляя, что пользователь может вручную отключить эту спорную функцию удалённого контроля.

Отвечая на вопрос Consumer Reports о подобной уязвимости в смарт-телевизорах Samsung, не использующих программное обеспечение Roku, представитель пресс-службы Samsung заявил, что в компании изучают данную проблему и планируют в текущем году выпустить обновление, которое должно устранить все подобные ошибки.

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