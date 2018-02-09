Ericsson представляет новые решения для радио и опорной сетей, работающие на базе платформы 5G Platform. Таким образом, компания обеспечила операторам возможность для запуска сетей 5G в коммерческую эксплуатацию.

Ericsson выпускает коммерческое программное обеспечение 5G Radio Access Network (RAN), работающее на базе первого утвержденного консорциумом 3GPP стандарта 5G New Radio (NR). Одновременно с этим компания представляет новую категорию продуктов для сетей мобильной связи – Street Macro, предназначенных для повышения пропускной способности сетей в условиях ограниченного частотного ресурса.

Кроме того, компания усовершенствует 5G Core System за счет поддержки технологии 5G NR и расширяет возможности решения Distributed Cloud.

Ericsson впервые представил 5G Platform в феврале 2017 года, а в сентябре того же года в платформу были внесены дополнения. 5G-платформа включает ядро сети 5G, портфель решений для беспроводного доступа и транспортной сети, а также системы поддержки OSS/BSS, сетевые сервисы и технологии, обеспечивающие защиту передаваемых данных.

«Операторы, желающие первыми внедрить 5G, теперь имеют все основные компоненты, необходимые для запуска сетей пятого поколения уже в этом году», – комментирует исполнительный вице-президент и глава бизнес-подразделения сетей связи компании Ericsson Фредрик Джейдлинг (Fredrik Jejdling).

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРОВ В ОБЛАСТИ 5G

Программное обеспечение для сетей 5G, которое будет доступно начиная с четвертого квартала 2018 года, обеспечивает поддержу нескольких частотных диапазонов, что позволяет разворачивать сети в разных странах мира.

Таким образом, операторам достаточно активировать 5G-технологию в своих сетях, чтобы сделать первый шаг на пути к коммерческому запуску 5G и выпуску новых приложений, работающих на базе улучшенной передачи данных в мобильной сети.

Это позволит эффективно обрабатывать растущий трафик данных и обеспечить пользователям доступ к мультимедийному контенту с использованием потокового видео в формате 4K/8K, виртуальной и дополненной реальностей. По данным проведенного Ericsson исследования экономических аспектов использования улучшенного МШПД, переход к 5G обеспечит сокращение стоимости передачи данных в расчете на 1 Гб в 10 раз по сравнению с сетями 4G.

Решения для беспроводной передачи данных дополнены коммерческим программным обеспечением для ядра 5G – 5G Core, оптимизированным с учетом показателей пропускной способности, емкости и масштабируемости сетей 5G. В течение 2018 года компания Ericsson внесет улучшения в решения Packet Core и Unified Data Management для обеспечения эффективной поддержки услуг пятого поколения. По мере развития стандарта 3GPP 5G эти решения могут быть модернизированы за счет внедрения новых функций.

ERICSSON DISTRIBUTED CLOUD УСКОРЯЕТ РОСТ 5G И IOT

Ericsson улучшает решение Distributed Cloud, для развертывания облачных приложений на любых площадках – центральных, распределенных и на границе сети. Управляемое, оркеструемое и воспринимаемое как единое целое, это решение сокращает время отклика, повышает безопасность и устойчивость, и при этом соответствует регуляторным требованиям, предъявляемым к сценариям использования 5G. Ericsson Distributed Cloud объединяет в себе лучшие телекоммуникационные и облачные технологии и позволяет использовать сети как открытые облачные платформы для работы любых приложений, включая телекоммуникационные, пользовательские и корпоративные.

При работе с Distributed Cloud компания Ericsson обеспечит поддержку внедрений аппаратных решений, создаваемых на базе продуктов разных вендоров. Передовая программно-конфигурируемая инфраструктура (Software Defined Infrastructure, SDI) компании Ericsson позволяет быстро развернуть открытое программное обеспечение операторского уровня, предназначенное для удаленной модернизации и управления операциями. Чтобы обеспечить эффективный запуск приложений, оптимизированных для использования в облаке, Ericsson также расширяет пакет решений с поддержкой контейнеров в распределенной облачной инфраструктуре.

ПЛАВНЫЙ ПЕРЕХОД ОТ 4G К 5G

Ericsson представляет новую категорию продуктов для городских сетей сотовой связи под названием Street Macro, которые будут использоваться на новом уровне – между макроуровнем и малыми сотами. Новые соты будут устанавливаться на фасадах зданий, и занимая лишь малую площадь поверхности, они позволят создать сеть с высокой эффективностью и качественным покрытием.

Помимо всего перечисленного, Ericsson также представляет новые продукты для беспроводной связи с поддержкой технологии Massive MIMO. Эти продукты обеспечивают плавный переход от 4G к 5G. Они просты в использовании, однако при этом позволяют операторам справляться с растущей нагрузкой.

Более того, все базовые станции Ericsson Radio System, поставленные компанией операторам, начиная с 2015 года, могут применяться для развертывания решений 5G NR путем удаленной установки программного обеспечения.

Благодаря 5G NR способны работать более 150 различных продуктов для беспроводной связи, входящих в Ericsson Radio System и работающих в более чем 190 сетях по всему миру с 2015 года. Поддержка 5G NR предусмотрена также для микро базовых станций Ericsson Radio System и уже используемой операторами системы Radio Dot System.

Таким образом, операторы смогут предоставлять услуги 4G и 5G на одних и тех же полосах частот и с использованием одного и того же оборудования.

«Совместное применение новых продуктов Ericsson и уже работающих базовых станций обеспечит операторам возможность использования очень широкого портфеля гибких 5G-решений. Операторы смогут быстро перейти на улучшенные технологии МШПД и применять новые функции отраслевых приложений», – комментирует старший аналитик направления глобальных телекоммуникационных технологий и программного обеспечения компании GlobalData Эд Габбинс (Ed Gubbins).

«Сокращение времени отклика, улучшенная пропускная способность и безопасность, а также высокая надежность и соответствие регуляторным требованиям – это ключевые возможности, которые операторы должны обеспечить для сценариев использования 5G, таких как дополненная реальность и беспилотный транспорт. Распределенная облачная инфраструктура с возможностью бесшовного комплексного управления, позволяющая гибко разместить облачные вычисления, хранение данных и развертывание сети в центре, на периферии и границах сети – это важный компонент 5G-платформы», – комментирует старший аналитик Analysys Mason Роберто Компани (Roberto Kompany).

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