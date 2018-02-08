В магазине приложений для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы Android, появилось поддельное приложение, маскирующееся под телевизионный сервис оператора McLaut. Об этом вчера в соцсети Facebook сообщил Виталий Лаут, учредитель и владелец компании McLaut.

«Какие-то «добрые люди» выпустили ТВ-приложение McLaut TV от лица компании McLaut для Android. И действительно, еще полчаса назад это приложение показывало часть наших каналов, а часть каналов России. Подстава на лицо в двух вариантах: во-первых, никто не знает, что ворует с вашего телефона это приложение, а во-вторых, подстава провайдера (показ от его лица запрещенных каналов)», – написал на своей странице господин Лаут.

Руководитель McLaut пообещал обратиться с жалобой в Google Play. А также просит пользователей не использовать данное приложение.

Следует сказать, что на Google Play также есть приложение McLaut Баланс, которое является официальным. Его можно использовать без рисков.

Добавим, телекоммуникационная компания McLaut оказывает услуги доступа в сеть интернет и телевидения в Черкассах и области.

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