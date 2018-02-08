В США во время Суперкубка NFL телеком-гиганты протестировали работу VR-технологии в 5G-сети

5 февраля пресс-служба KT Corp сообщила о демонстрации работы нескольких служб в рамках технологии 5G во время Суперкубка NFL, который проходил на стадионе U.S. Bank Stadium в городе Миннеаполисе, штат Миннесота, 4 февраля по местному времени.

В частности, речь идёт о службах виртуальной реальности (VR) и Omni-point view, дающей зрителю возможность выбрать, изображение с какой камеры он будет получать. В процессе эксперимента были объединены южнокорейские и американские беспроводные 5G сети через проводную международную сеть. Также в эксперименте участвовали крупнейший в Северной Америке оператор мобильной связи Verizon Wireless и компания Samsung Electronics Co.

Демонстрация была проведена с использованием 5G-совместимых рабочих моделей устройств, разработанных компанией Samsung Electronics.

Председатель правления компании Verizon Лоуэлл Макадам и прочие представители компании, находясь в США, исследовали возможности приложения от KT для работы с технологией Omni-point view, а председатель правления KT Хван и сотрудники его компании наблюдали в режиме виртуальной реальности за происходящим на стадионе U.S. Bank Stadium, используя VR-гарнитуры. Технология Omni-point view позволяет зрителю наблюдать за перемещением игроков по полю, видя весь стадион в 3D. Макадам и Хван также приняли участие в сеансе международной связи через сеть 5G.

Успешная передача данных с применением технологии 5G между Южной Кореей и США с использованием рабочих моделей 5G устройств стала результатом сотрудничества между компаниями KT, Verizon и Samsung Electronics. Три компании тесно сотрудничают в секторе 5G, включая первый в мире проект внедрения стандарта 5G (Пхёнчхан 5G), разработку 5G систем и устройств, организацию тестовых сетей 5G, а также обмен ноу-хау. Они также внесли свой вклад в утверждение первых глобальных стандартов 3GPP NSA, которые совместимы с LTE-5G, а также оказали положительное влияние на запуск экосистемы «G» в будущем.

В дальнейшем компании планируют продолжить сотрудничество в сфере развития технологий, подготавливая коммерциализацию 5G, запуска эффективных сетей и разработки современных технологий обработки данных, совместимых с 5G. Также они собираются совместно участвовать в процессе стандартизации 5G, которая намечена на этот год.

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