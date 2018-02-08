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В США во время Суперкубка NFL телеком-гиганты протестировали работу VR-технологии в 5G-сети

Борис Скуратовский
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5G

5 февраля пресс-служба KT Corp сообщила о демонстрации работы нескольких служб в рамках технологии 5G во время Суперкубка NFL, который проходил на стадионе U.S. Bank Stadium в городе Миннеаполисе, штат Миннесота, 4 февраля по местному времени.

В частности, речь идёт о службах виртуальной реальности (VR) и Omni-point view, дающей зрителю возможность выбрать, изображение с какой камеры он будет получать. В процессе эксперимента были объединены южнокорейские и американские беспроводные 5G сети через проводную международную сеть. Также в эксперименте участвовали крупнейший в Северной Америке оператор мобильной связи Verizon Wireless и компания Samsung Electronics Co.

Демонстрация была проведена с использованием 5G-совместимых рабочих моделей устройств, разработанных компанией Samsung Electronics.

Председатель правления компании Verizon Лоуэлл Макадам и прочие представители компании, находясь в США, исследовали возможности приложения от KT для работы с технологией Omni-point view, а председатель правления KT Хван и сотрудники его компании наблюдали в режиме виртуальной реальности за происходящим на стадионе U.S. Bank Stadium, используя VR-гарнитуры. Технология Omni-point view позволяет зрителю наблюдать за перемещением игроков по полю, видя весь стадион в 3D. Макадам и Хван также приняли участие в сеансе международной связи через сеть 5G.

Успешная передача данных с применением технологии 5G между Южной Кореей и США с использованием рабочих моделей 5G устройств стала результатом сотрудничества между компаниями KT, Verizon и Samsung Electronics. Три компании тесно сотрудничают в секторе 5G, включая первый в мире проект внедрения стандарта 5G (Пхёнчхан 5G), разработку 5G систем и устройств, организацию тестовых сетей 5G, а также обмен ноу-хау. Они также внесли свой вклад в утверждение первых глобальных стандартов 3GPP NSA, которые совместимы с LTE-5G, а также оказали положительное влияние на запуск экосистемы «G» в будущем.

В дальнейшем компании планируют продолжить сотрудничество в сфере развития технологий, подготавливая коммерциализацию 5G, запуска эффективных сетей и разработки современных технологий обработки данных, совместимых с 5G. Также они собираются совместно участвовать в процессе стандартизации 5G, которая намечена на этот год.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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