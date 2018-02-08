В начале февраля НТВ-ПЛЮС запустила услугу «Онлайн ТВ» для спутниковых абонентов («Мультискрин»), которая позволяет действующим абонентам смотреть телеканалы, входящие в их спутниковую подписку, на любых цифровых устройствах. Услуга доступна абонентам без дополнительной платы в течение двух месяцев после подключения. В дальнейшем ее стоимость составит 199 российских рублей в месяц вне зависимости от количества каналов в спутниковой подписке, – сообщили Mediasat в пресс-службе оператора.

Количество каналов в онлайн-телевидении НТВ-ПЛЮС существенно увеличилось и практически идентично предложению на спутниковой платформе, за исключением тех каналов, на которые вещатели не предоставили права трансляции в сети интернет, либо запретили такую трансляцию.

Среди дополнительных возможностей онлайн-телевидения НТВ-ПЛЮС – адаптация изображения под качество интернет-соединения, возможность начать просмотр на одном устройстве и продолжить на другом, функция Catch up, покупки отдельных программ и трансляций, просмотр в прямом эфире и в записи. Доступна также библиотека сериалов AMEDIATEKA Home of HBO. В ближайшее время предложение фильмов и сериалов в формате «Видео по запросу» будет существенно расширяться, достигнуты договоренности об интеграции с несколькими ведущими библиотеками и онлайн-кинотеатрами.

«Развитие цифровой составляющей бизнеса НТВ-ПЛЮС направлено, прежде всего, на молодую аудиторию, привычки и предпочтения которой существенно отличаются от традиционной аудитории спутниковых операторов, — отметил Генеральный директор НТВ-ПЛЮС Михаил Демин. – Одновременно мы делаем все возможное для комфортного и органичного «внедрения» современных цифровых продуктов в нашей реперной аудитории, сред действующих подписчиков НТВ-ПЛЮС. Современное семейное телесмотрение – это не только разнообразие форматов, но и платформ и способов доставки контента».

Активация услуги возможна в личном кабинете абонента, через центр абонентского обслуживания НТВ-ПЛЮС, а также непосредственно в мобильном приложении «НТВ-ПЛЮС ТВ».

Смотреть онлайн-телевидению НТВ-ПЛЮС можно на сайте ntvplus.tv или скачав мобильное приложение «НТВ-ПЛЮС ТВ» для iOS или Android.

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