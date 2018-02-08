Сервис интерактивного телевидения Divan.TV бесплатно откроет доступ к записям трансляций UA:Перший более чем двух сотен соревнований. Это позволит зрителям в удобное для них время пересматривать состязания Зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Южной Корее.

Список новых записей зрители смогут получать с помощью специально созданного Telegram-канала t.me/OlimpDivan.

«Простой и удобный инструмент соберет ссылки записи всех трансляций с эфира UA:Перший в виде дайджеста за каждый день. Доступ к трансляциям потребует лишь регистрации, все записи будут доступны бесплатно. Трансляции будут в свободном доступе для всех жителей Украины на сайте Divan.TV, а также в приложениях для Smart TV, смартфонов и медиаплееров», – говорится в информационном сообщении видеосервиса.

Записи соревнований будут публиковаться ежедневно, и будут доступны на сайте Divan.TV в разделе «ТВ-Архив» на протяжении недели.

«Олимпиада вызывает большой интерес у украинских зрителей, но многие не смогут смотреть прямые трансляции, ведь большая часть соревнований будет проходить в рабочие часы из-за разницы во времени с Южной Кореей. Для таких зрителей мы обеспечим возможность бесплатно смотреть в записи почти 200 трансляций спортивных мероприятий в рамках Олимпиады. Доступ к записям будет бесплатным для зарегистрированных пользователей сервиса. Их можно будет посмотреть в удобное время на ТВ, ПК и смарт-устройствах на протяжении недели с даты трансляции. Кроме того мы создали Telegram-канал, который обеспечит быстрый и удобный доступ к записи соревнований. В Telegram мы ежедневно (с 9 по 25 февраля) будем публиковать дайджест самых новых трансляций» – рассказал Виктор Шемчук, директор по маркетингу Divan.TV.

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