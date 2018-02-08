В дни Олимпиады Eurosport предоставит пятидневную бесплатную подписку на Eurosport Player

Зрители Украины получат беспрецедентный доступ к главному спортивному событию зимы благодаря высоким технологиям.

Накануне старта Олимпийских игр Eurosport опубликовал первые фотографии инновационной студии Eurosport Cube, расположенной в Пхёнчхане, а также аналогичных студий в ряде стран Европы. В общей сложности их число достигнет 17, а в дни Игр их гостями станут 150 экспертов по зимним видам спорта. Официально трансляции Олимпиады в Украине будут доступны только на Eurosport и UA: Перший, а включения из студий можно будет также увидеть в Eurosport Player и на сайте Eurosport.com.

Eurosport Cube, которая впервые была представлена в ноябре, за 100 дней до Олимпиады, станет центром притяжения зрительского внимания. Впервые в истории Олимпийских игр появится уникальная площадка, где используются технологии дополненной реальности, улучшенная скорость передачи данных и изображение в формате 360 градусов. Все это позволит создать интерактивную панораму событий, которая в деталях познакомит с зимними видами спорта.

Команда экспертов Eurosport, которая будет работать в студии Eurosport Cube, поможет разобраться в тонкостях зимних дисциплин. В нее войдут: шестикратный олимпийский чемпион, американский горнолыжник Боде Миллер; немецкие прыгуны с трамплина Свен Ханнавальд и Мартин Шмидт, которые неоднократно становились чемпионами мира; шведский хоккеист Петер Форсберг – легендарный игрок НХЛ, двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли. Вместе с другими экспертами они будут рассказывать о своих видах спорта, предлагая зрителям профессиональный взгляд на события.

Впервые в истории Олимпиады также появится мобильная цифровая студия, которая будет перемещаться между олимпийскими объектами и снимать короткие видеосюжеты, предназначенные в первую очередь для публикации в соцсетях – их героями станут спортсмены, организаторы и болельщики. В результате Eurosport предоставит зрителям уникальную возможность заглянуть за кулисы крупнейшего зимнего спортивного события и ощутить его непередаваемую атмосферу.

«К Олимпиаде в Пхёнчхане мы готовились два года, тщательно составляя и последовательно воплощая в жизнь наши амбициозные планы. В результате сегодня мы с радостью и гордостью представляем сеть инновационных студий, которые помогут нам еще ярче осветить Олимпийские игры. Так, Eurosport Cube позволяет получать наглядную аналитику, а наши эксперты из первых рук поделятся информацией, просто и понятно объясняя сложные спортивные техники, – говорит Питер Хаттон, генеральный директор Eurosport. – Все наши технологические возможности – от Eurosport Cube до съемочных групп на местах событий – покажут Игры зрителям почти всей Европы с разных точек зрения, предоставляя им уникальный опыт и всесторонний обзор событий 24 часа в сутки».

Чтобы достичь беспрецедентного охвата и показать Олимпиаду на рекордном количестве экранов, Eurosport предлагает бесплатную пятидневную пробную подписку на Eurosport Player, которая будет доступна в большинстве стран Европы. Помимо Eurosport Player, поклонники смогут увидеть всех любимых спортсменов и все интересующие их соревнования в специальном разделе сайта Eurosport.com.

«Мы не раз подчеркивали, что хотим открыть беспрецедентный доступ к Олимпиаде и показать ее на рекордном количестве экранов. Кроме того, мы стремимся привлечь молодую аудиторию, и то внимание, которое мы уделяем инновационным технологиям, подтверждает это стремление. Цифровые платформы Eurosport – единственный ресурс, где не будет упущено ни одной минуты Олимпийских игр. Благодаря нашему предложению зрители почти всей Европы как минимум пять дней смогут следить за своими фаворитами совершенно бесплатно. Это отличная возможность погрузиться в магическую атмосферу игр в любое время и на любом экране», – добавляет Питер Хаттон.

Eurosport намерен показать первые полностью цифровые Игры в 48 странах Европы, открывая доступ к прямым трансляциям и видео по запросу. Цифровые платформы Eurosport покажут более 4000 часов трансляций и 100 с лишним соревнований, при этом как минимум 900 часов – больше, чем когда-либо ранее в Европе – выйдет в прямом эфире.

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