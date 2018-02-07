Весной в Украине появится 4G-интернет

Украинские операторы услуг связи запустят мобильный интернет в стандарте 4G в марте или в начале апреля.

Три крупнейших украинских мобильных оператора на прошедшем в Киеве аукционе выиграли тендер на лицензии, позволяющие им предоставлять услуги связи в стандарте 4G, – сообщает государственное новостное агентство «Укринформ».

Компании Kyivstar, Vodafone Украина и Lifecell за право предоставлять данные услуги перечислят в государственный бюджет Украины в общей сложности около 89 миллионов долларов.

Согласно информации украинских СМИ, на первом этапе данная услуга будет запущена в пяти крупнейших городах Украины – а именно, в Киеве, Харькове, Львове, Одессе и Днепре.

На протяжении ближайших четырёх лет доступ к сетям 4G появится во всех украинских городах с населением более 10 тысяч человек.

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