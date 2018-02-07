Руководитель группы-компаний «Триолан» Вадим Сидоренко обратился к участникам телевизионной индустрии с предложением договорится об общих принципах работы на рынке платного телевидения Украины.

Господин Сидоренко уверен, что потрясения, которые провайдеры платного телевидения пережили в 2016-2017, заставили их посмотреть на рынок по-новому. За прошлый год многие из них выработали устойчивые модели развития своего бизнеса.

«Сегодня прибыльность бизнеса платного ТВ находится между двумя полюсами: платой правообладателям контента и ценой, за которую абоненты готовы покупать услугу. На данный момент провайдерам программной услуги низкие цены не приносят желаемых результатов, рынок не растет в количественных показателях», – заверяет Вадим Сидоренко.

По его мнению, для выхода из сложившейся ситуации необходимо «растить рынок». То есть, провайдерам необходимо понимать, какую ценность их бизнес дает потребителю, сколько он готов за нее платить, что именно он покупает, каковы тенденции, что будет через 5 лет.

В связи с этим руководитель «Триолана» предлагает участникам рынка подписать специальный Меморандум, который состоит из пяти основных пунктов:

Антидемпинг. Выделение телевизионной услуги в отдельную услугу провайдера. Повышение качества маркетинговых материалов и коммуникации с абонентами. Свободный доступ к развлекательным каналам. Борьба с пиратством.

Подписать Меморандум и присоединиться к инициативе можно на официальном сайте paytv.org.ua, заполнив специальную форму.

Напомним, это не первая попытка компании «Триолан» запустить процесс построения принципов перехода к модели платного телевидения. Ещё осенью 2016 года провайдеры подписали документ, так называемый акт «Принципы для конструктивного перехода на рыночные отношения». А одним из главных инициаторов подписания как раз и выступил «Триолан».

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