Данные исследования: 4G-связь доступна 94% населения Испании

Испания сохраняет наилучшие в Европе показатели по количеству жителей, имеющих возможность выхода в Интернет. Возможность подключения к беспроводному мобильному Интернету в стандарте 4G доступна 94% населения страны, а 48.7% испанских пользователей Интернета выходят в сеть через сверхскоростные оптико-волоконные широкополосные каналы. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в ежегодном масштабном докладе о состоянии дел в испанском информационном обществе в 2017 году, который подготовила Telefonica Foundation.

Количество испанцев в возрасте от 16 до 74 лет, ежедневно пользующихся Интернетом, выросло до 24 миллионов или же 64% от всего населения. При этом в возрастной категории 16-24 эта цифра достигала 98%. Параллельно количество сеансов, проведённых с использованием мобильных приложений, выросло на 11% с 2016 года, а общее время использования таких приложений подскочило на 69%.

Авторы исследования также добавляют, что 86% молодых испанцев сегодня имеют в своём распоряжении смартфон, используя его в качестве средства для обмена сообщениями, общения в социальных сетях, прослушивания в сети музыки и просмотра потокового видео. Фактически, примерно 50% молодых испанцев сегодня можно называть «мобильными», исходя из того, что в Интернет они заходят лишь с мобильных устройств.

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