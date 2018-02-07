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Данные исследования: 4G-связь доступна 94% населения Испании

Борис Скуратовский
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4G

Испания сохраняет наилучшие в Европе показатели по количеству жителей, имеющих возможность выхода в Интернет. Возможность подключения к беспроводному мобильному Интернету в стандарте 4G доступна 94% населения страны, а 48.7% испанских пользователей Интернета выходят в сеть через сверхскоростные оптико-волоконные широкополосные каналы. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в ежегодном масштабном докладе о состоянии дел в испанском информационном обществе в 2017 году, который подготовила Telefonica Foundation.

Количество испанцев в возрасте от 16 до 74 лет, ежедневно пользующихся Интернетом, выросло до 24 миллионов или же 64% от всего населения. При этом в возрастной категории 16-24 эта цифра достигала 98%. Параллельно количество сеансов, проведённых с использованием мобильных приложений, выросло на 11% с 2016 года, а общее время использования таких приложений подскочило на 69%.

Авторы исследования также добавляют, что 86% молодых испанцев сегодня имеют в своём распоряжении смартфон, используя его в качестве средства для обмена сообщениями, общения в социальных сетях, прослушивания в сети музыки и просмотра потокового видео. Фактически, примерно 50% молодых испанцев сегодня можно называть «мобильными», исходя из того, что в Интернет они заходят лишь с мобильных устройств.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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