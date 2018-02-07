Европейский оператор запустит интернет на бортах авиалайнеров

Общеевропейская сеть станет первой в мире сетью передачи данных, предназначенной специально для работы на авиалиниях. Её запуск ожидается уже в ближайшие месяцы.

Компания Deutsche Telekom совместно с компаниями Inmarsat и Nokia объявили о запуске новой континентальной Европейской авиационной сети (EAN, European Aviation Network), которая обеспечит передачу данных на борт коммерческих авиалайнеров.

Европейская авиационная сеть (EAN) – первая в мире интегрированная спутниковая сеть в S-диапазоне, работающая при поддержке вспомогательной наземной LTE-сети, построенная для нужд европейских пользователей. Сеть объединила примерно 300 базовых станций, расположенных во всех 28 странах Евросоюза, а также в Швейцарии и Норвегии, что делает наземный компонент сети EAN первой общеевропейской интегрированной LTE-сетью. Завершение создания сети стало возможным благодаря успешному запуску в космос прошлым летом EAN-спутника компании Inmarsat, который прошёл с тех пор тщательное тестирование на орбите и был введён в полноценную эксплуатацию в сентябре 2017.

Европейская авиационная сеть, обслуживающая авиацию и пассажиров авиарейсов, является примером технологического новаторства и по-настоящему инновационным европейским проектом. Она обеспечивает непрерывную связь над сушей и морской поверхностью и предлагает пассажирам возможность доступа в Интернет через каналы широкой пропускной способности – на скорости более 75 Мбит/сек – поскольку авиалайнерам, находящимся в воздухе, не приходится делить ресурсы сети с другими пользователями. Пассажиры смогут пользоваться во время полёта социальными сетями, делиться картинками и смотреть потоковый контент на скоростях, к которым они привыкли дома.

Сеть EAN спроектирована таким образом, что она способна отвечать не только на текущие, но и на будущие запросы пассажиров, связанные с выходом в Интернет в салоне самолёта, поскольку интегрированная наземная сеть LTE является полностью масштабируемой и сможет полностью удовлетворять растущий спрос на услуги связи.

Европейская авиационная сеть начнёт предлагать свои услуги авиакомпаниям на коммерческой основе уже до конца текущего полугодия, совершив настоящую революцию в области связи для авиации и пассажиров. Работа сети уже была опробована во время нескольких полётов, когда было проведено тестирование интегрированной спутниковой сети и вспомогательной наземной сети LTE. Тесты подтвердили на практике теоретические расчеты, сделанные при проектировании сети EAN, в частности, то, что она способна передавать данные с чрезвычайно низкой задержкой – менее 100 мс.

Авиакомпании смогут достаточно быстро устанавливать на свои самолёты компактное и лёгкое оборудование для работы с сетью EAN. В частности, это можно сделать ночью, во время технического обслуживания лайнера. Таким образом, на протяжении нескольких месяцев авиакомпания сможет оснастить таким оборудованием весь свой авиапарк.

Международный авиахолдинг International Airlines Group (IAG), объединяющий такие бренды, как British Airways, Iberia, Aer Lingus и Vueling, стал стартовым клиентом новой услуги и уже начал установку оборудования EAN на своих самолётах.

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