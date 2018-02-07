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Правительство Испании одобрило продажу оператора спутниковой связи Hispasat

Борис Скуратовский
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Hispasat 2017

Испанское правительство одобрило план продажи местной инфраструктурной компании Abertis, которая контролирует расположенную в Мадриде компанию Hispasat, являющуюся оператором спутниковой связи. Одним из претендентов на покупку компании является итальянский оператор автомагистралей Atlantia. Впрочем, есть и другие компании, заинтересованные в приобретении активов Abertis.

Пока не совсем ясно, будут ли испанским правительством выставлены какието условия по окончательной сделкеучитывая стратегическую важность компании Hispasat и то, что спутниковые ёмкости используются для нужд обороны.

Пресссекретарь испанского правительства 26 января сделал специальное заявление по факту утверждения возможной продажи компании, указав на то, что данное решение «даёт компании Atlantia возможность побороться за данный актив».

Соперником компании Atlantia в битве за право приобретения Abertis является компания Hochtiefнемецкий филиал испанской компании ACS. Ранее испанское правительство разрешило компании Hochtief участвовать в сделке.

«Утверждение правительством передачи владения испанскими платными дорогами является позитивным шагом в развитии процесса. Однако это решение не несёт в себе ни прямого указания на передачу акций Hispasat, ни на то, как всё это повлияет на предложения о покупке Abertis», – говорится в письме Caixabank/BPI к клиентам.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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