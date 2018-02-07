Правительство Испании одобрило продажу оператора спутниковой связи Hispasat

Испанское правительство одобрило план продажи местной инфраструктурной компании Abertis, которая контролирует расположенную в Мадриде компанию Hispasat, являющуюся оператором спутниковой связи. Одним из претендентов на покупку компании является итальянский оператор автомагистралей Atlantia. Впрочем, есть и другие компании, заинтересованные в приобретении активов Abertis.

Пока не совсем ясно, будут ли испанским правительством выставлены какие—то условия по окончательной сделке – учитывая стратегическую важность компании Hispasat и то, что спутниковые ёмкости используются для нужд обороны.

Пресс—секретарь испанского правительства 26 января сделал специальное заявление по факту утверждения возможной продажи компании, указав на то, что данное решение «даёт компании Atlantia возможность побороться за данный актив».

Соперником компании Atlantia в битве за право приобретения Abertis является компания Hochtief – немецкий филиал испанской компании ACS. Ранее испанское правительство разрешило компании Hochtief участвовать в сделке.

«Утверждение правительством передачи владения испанскими платными дорогами является позитивным шагом в развитии процесса. Однако это решение не несёт в себе ни прямого указания на передачу акций Hispasat, ни на то, как всё это повлияет на предложения о покупке Abertis», – говорится в письме Caixabank/BPI к клиентам.

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