Советский Союз стал первой страной, которой удалось вывести на околоземную орбиту искусственный спутник – легендарный «Спутник-1», за которым вскоре последовал «Спутник-2». Однако Соединённые Штаты также оказались не лыком шиты: успешный запуск спутника Explorer 1 спустя всего два месяца после отправки на орбиту советского аппарата «Спутник-2» ознаменовал собой начало космической гонки.

Спутник был запущен в космос 31 января 1958 года (60 лет назад) с мыса Канаверал при помощи ракеты Juno 1. Последняя представляла собой четырёхступенчатую ракету, созданную на основе научно-исследовательской ракеты Jupiter C, доработанной специалистами из Управления баллистических ракет армии США (U.S. Army Ballistic Missile Agency, ABMA).

Масса американского спутника составляла 13.37 кг – то есть, он был значительно легче своих советских «собратьев» – «Спутник 1» и «Спутник 2». Также данный спутник стал вторым в истории (после «Спутник 2») космическим аппаратом, доставившим в космос модуль с научно-исследовательским оборудованием.

В публикации по поводу запуска спутника, размещённой 7 февраля 1958 года на первой страницы издания The Engineer, говорилось: «Американцы весьма болезненно восприняли тот факт, что русские смогли первыми вывести на орбиту искусственный спутник. И вот теперь мы, наконец, можем вздохнуть с облегчением, поздравив самих себя с нашим собственным техническим достижением».

Однако, несмотря на столь позитивную оценку достижений Америки, авторы публикации, судя по всему, не считали запуск американского спутника серьёзным прогрессом на фоне советских достижений в этой сфере, отметив, что американским учёным следует сосредоточиться на разработке долгосрочных проектов, а не заниматься лишь «отображением эмоциональных реакций американского народа» (как это назвало издание). «Запуск спутника «Explorer» — прекрасный подвиг американцев. Однако сам факт запуска никоим образом ещё не говорит о том, что, разработав ракету, мы догнали русских. Более того, это может означать ещё и то, что дальнейшее развитие ракеты «Jupiter» в рамках её собственной программы было отложено».

Тем не менее запуск спутника Explorer 1 стал существенным вкладом в развитие науки, поскольку данный спутник стал первым космическим аппаратом, который обнаружил так называемый радиационный пояс Ван Аллена – зону заряженных частиц, удерживаемых магнитным полем Земли. Доктор Джеймс Ван Аллен, именем которого назван пояс, разработал и сконструировал устройство, при помощи которого и было сделано данное открытие.

Спутник Explorer 1 передавал информацию на Землю на протяжении 31 дня после запуска на орбиту – пока не разрядились его батареи. Однако и после этого он оставался в космосе ещё на протяжении более 12 лет, совершив за это время более 58 000 оборотов вокруг Земли, пока, наконец, не вошёл в марте 1970 обратно в плотные слои атмосферы планеты.

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