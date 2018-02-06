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«SES Video» обеспечит трансляцию всех каналов сербской общественной телерадиокомпании «Радио-телевизија Србије»

Борис Скуратовский
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SES

Компания «SES Video» и её давний партнёр «Telekom Srbija» расширили рамки сотрудничества, обеспечив трансляцию ещё трёх телевизионных и трёх радиоканалов сербского общественного вещателя – компании RTS (Радио-телевизија Србије).

Люксембург, 5 февраля 2018. – Сербский общественный вещатель RTS в настоящее время ведёт спутниковую трансляцию всех своих девяти телеканалов и четырёх радиостанций через спутник Astra, расположенный в орбитальной позиции 5 градусов восточной долготы. Это стало возможным благодаря расширению сотрудничества между компанией SES и оператором телекоммуникаций Telekom Srbija.

Согласно условиям соглашения, которые озвучили в компании SES, сербская телекоммуникационная компания Telekom Srbija арендует на спутнике ASTRA дополнительные ёмкости для трансляции трёх дополнительных телеканалов, входящих в пул RTS TV (RTS1, RTS2 и детский канал RTS Poletarac), а также трёх радиостанций (Radio Beograd 202, Radio Beograd 2 и Radio Beograd 3).

Ранее действующее соглашение между компаниями Telekom Srbija и SES предусматривало трансляцию шести телевизионных каналов и одной радиостанции из пула RTS через спутник, расположенный в орбитальной позиции 5 градусов восточной долготы. Благодаря заключению нового, расширенного соглашения, в данной орбитальной позиции появятся все каналы телекомпании RTS.

«Данное соглашение о расширении сотрудничества является прекрасным примером того, как тесные партнёрские отношения – подобные тем, которые установлены у нас с компанией Telekom Srbija – позволяют нам наращивать своё присутствие на определённых рынках, – говорит вице-президент компании SES Video по вопросам продаж в странах Центральной и Восточной Европы Мартин Орнасс-Кубацки. – Мы чрезвычайно рады тому, что в компании RTS в очередной раз продемонстрировали своё доверие нашей компании, а также веру в надёжность предлагаемых нами услуг в сфере вещания».

«Компания «Telekom Srbija» в 2017 году обеспечила трансляцию через спутник SES шести телевизионных каналов нашего клиента – компании RTS. Учитывая надёжность компании SES, являющейся нашим партнёром, а также высокое качество предлагаемых ею услуг, в компании «Telekom Srbija» решили вывести на спутник SES ещё три телеканала телекомпании RTS, укрепив тем самым давнее сотрудничество между компаниями «Telekom Srbija» и SES», – комментирует глава отдела оптовых продаж компании Telekom Srbija Милица Йовчич.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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