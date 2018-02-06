Ежегодно во второй вторник февраля практически весь Мир отмечает День безопасного Интернета, суть которого заключается в налаживании диалога между Интернет-пользователем, государством, общественностью и бизнесом с целью повышения уровня информированности по безопасному и ответственному использованию Интернета. Особенно «уязвимые» пользователи Сети – это дети и молодежь, но и страна, и бизнес постоянно подвергаются кибер-опасности. Поэтому участники Телекомпалаты Украины подготовили для читателей Mediasat сборник советов для всех категорий интернет-пользователей, которые смогут минимизировать проявления Интернет-угроз в повседневной жизни.

Татьяна Попова, Председатель Совета Телекомпалаты Украины (советы для родителей): Научите вашего ребенка тому, что нельзя в Интернете распространять информацию о семье и ее финансовых делах, адрес проживания и учебы, номера телефонов, кредитной карты и даже собственные фотографии размещать не желательно.

Убедите ребенка в том, что виртуальный собеседник не всегда доброжелательный и может выдавать себя за другого человека, а также научите вашего ребенка мгновенно прекращать виртуальный диалог с неприятной персоной, покажите пример использования функции «черный список» в социальных сетях.

Прививайте чувства вежливости и уважения ребенка к людям и их авторских правам. Обязательно интересуйтесь, какими именно интернет-ресурсами увлекается ваш ребенок. Не будьте равнодушными к сетевой безопасности вашей дочери или сына, установите на устройство ребенка антивирус и бесплатную социальную услугу «Родительский контроль». Петр Яцук, Председатель Наблюдательного совета ДЦ Парковый (советы для государства):

Прежде всего, государственные информационные ресурсы должны оставаться на территории государства. Так поступает любая цивилизованная страна, которая печется о своей информационной безопасности. Государство владеет ценной информацией о каждом из нас, своих гражданах, и эта информация должна быть надежно защищена. В случае размещения информационных ресурсов за границей гарантировать их безопасность фактически невозможно. К тому же, возрастают риски манипуляций этой информацией. А в случае форс-мажора, например, обрыва линий связи, государство может лишиться доступа к своим ресурсам, что делает его «глухим» и «слепым». Это, конечно, почти нереальный сценарий, но государство не может допустить даже теоретическую возможность потери каких-либо государственных данных. Критические информационные ресурсы, к которым относятся вся госинформация, в интересах национальной безопасности должны находиться на территории страны.

Сегодня в Украине достаточно мощностей, чтобы удовлетворить потребности всех сегментов национальной экономики и госуправления. Более того, дата-центры такого уровня как Парковый, предоставляют свои услуги, обеспечивая максимально высокий уровень защиты информационных ресурсов, что подтверждено международными сертификатами и Аттестатом соответствия систем технической защиты информации требованиям действующих в Украине нормативных документов. Чтобы быстро и эффективно обеспечить защиту государственных информационных ресурсов и национальных интересов, необходимо наладить партнерские взаимоотношения между государством и бизнесом, как это происходит в Европе, с четким соблюдением и контролем всех регламентов безопасности. Сергей Бойко, основатель проекта BigData.UA (советы для бизнеса): При построении своей внутренней сети компании не поленитесь и уделите внимание архитектуре и точками выхода в Интернет: сколько таких точек из сети компании; кому из сотрудников разрешен, а кому запрещен выход в Интернет со своего рабочего места.

Поскольку больше половины взломов и краж данных или электронных денег происходит путем получения паролей у сотрудников – четко опишите правила доступа к информации и кто контролирует их соблюдение, чтобы не получилось так, что каждый сотрудник знает логин и пароль системного администратора.

Не экономьте на файерволах и антивирусах. Эти расходы не столь велики по сравнению, например, с поврежденным от вируса компьютера, который содержит клиентскую базу данных или бухгалтерскую базу доходов и расходов за год. Конечно, выбирать необходимо, учитывая финансовые возможности, но то, что файерволы и антивирусы должны быть – однозначно.

Диверсифицируйте (разделяйте) свои ресурсы, связанные с Web-доступом к ним со стороны клиента или поставщика, и ресурсы, к которым имеет доступ только персонал компании (опять же, с учетом градации уровня доступности и исходя из должности). Старайтесь использовать разные сервера или обеспечить backup-копирование данных с четкой периодичностью (раз в неделю, раз в месяц и т.д.). Сергей Ковальчук, руководитель компании FEX.NET (советы для пользователей файлообменников и облачных технологий): Пользуйтесь надежным хранилищем! Это самое базовое и простое правило. Большинство крупных облачных сервисов, а вместе с ними и пользователи, уже становились жертвами атак хакеров. В результате таких атак конфиденциальная информация пользователей (в том числе и знаменитостей) попадала в открытый доступ. Поэтому, стоит потратить время на изучение предложений от различных облачных провайдеров, чтобы четко понять, кому можно доверить важные для вас данные.

Используйте дополнительные уровни защиты. Достаточно поставить дополнительный пароль на объект с конфиденциальными данными и это если не убережет вас от взлома на 100%, то существенно снизит шансы на то, что вы станете жертвой злоумышленников.

Осторожно предоставляйте доступ к своим данным. Если вы решили с кем-то поделиться файлами – стоит внимательно смотреть на права доступа к ним. Создайте отдельную папку с данными, к которым даете доступ. Также следует установить тот тип прав, который будет необходим. Не забудьте посмотреть файлы, к которым вы даете доступ, чтобы среди них не оказались конфиденциальные. Александр Черноус, ведущий специалист систем безопасности Департамента Облачных и ИКТ-сервисов компании Датагруп (советы по построению корпоративной сети): ИТ-безопасность – это путь, а не пункт назначения. Не существует полностью безопасных систем. Как и невозможно построить систему киберзащиты раз и навсегда. Киберзащита – это процесс постоянный и бесконечный.

Не пренебрегайте защитой от косвенных киберугроз, например, защитой от DDoS атак, часто под прикрытием DDoS идет целевая атака на проникновение внутрь сети. Киберзащита – это комплекс мероприятий, как цепь, связанных между собой и каждое звено не менее важно других. Надежность цепи измеряется надежностью самого слабого звена.

Всегда и заблаговременно обновляйте ваше программное обеспечение. Помните, подавляющее большинство уязвимостей, что эксплуатируется злоумышленниками, известны и закрыты обновлениями программного обеспечения. По статистике, через год после выпуска обновления большинство систем остается не обновленным.

Инна Калинина, PR-менеджер компании ВОЛЯ, блогер (советы для рядового пользователя социальными сетями): Создавайте сложные пароли для входа на почтовый ящик и в социальные сети (не менее 8 символов, где есть как маленькие, так и большие буквы) и не назначайте один и тот же пароль для всех ваших учетных записей.

Старайтесь избегать бессмысленных тестов в социальных сетях, которые ведут на сторонние ресурсы. Ведь вы собственными руками открываете доступ к своим персональным данным и не можете предсказать, каким образом разработчики страниц с тестами их используют.

Ограничьте автоматическое залогинивание через социальные сети и составьте двухфакторную аутентификацию, то есть подтверждение доступа к вашим личным данным еще и по телефону.

Будьте осторожны, не выкладывайте в сеть свои слишком личные фото и видео, в том числе с отметкой геолокации.

Мы все убеждены в том, что этот перечень советов не сложно запомнить и соблюдать в повседневной жизни. Искренне желаем вам безопасной и защищенной Интернет-связи!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.