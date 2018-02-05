Во время проходившей в Тель-Авиве 13-ой Международной космической конференции Илан Рамон компания D-MARS (Desert Mars Analog Ramon Station) объявила о запуске эксперимента: в кратере Рамон в израильской пустыне Негев будут созданы условия, имитирующие марсианскую среду. Это место была выбрана для проведения эксперимента потому, что по своей геологической структуре, отсутствию источников воды и изолированности оно сходно с Марсом. 15-го февраля 6 израильских учёных, среди которых будут не только астронавты, но также и исследователи, ученые и врачи, поселятся на территории станции, в условиях экспедиции на Марс.

Члены команды, участвующие в эксперименте, должны будут оставаться внутри станции, выходить за её пределы лишь по команде из Центра управления и носить специальный скафандр, разработанный израильским дизайнером Алоном Ливне. На территории станции в кратере Рамон находятся кухня, спальня и ванная. Участники эксперимента будут питаться замороженной пищей – обычной для космических полётов. На станции не будет душа, поэтому астронавтам придётся использовать специальные салфетки. Центр управления экспедицией расположен в городе Реховот, и вся связь с участниками эксперимента будет осуществляться через него. При этом голосовой связи не будет, а все текстовые сообщения будут доставляться с задержкой в 10 минут – для имитации реальной задержки при возможной доставке сообщений между Землёй и Марсом.

Услуги связи будут предоставляться компанией Spacecom, которая уже объявила о «совместном эксперименте, в рамках которого ёмкости спутника AMOS-7 будут использованы для организации каналов связи между исследователями, играющими роль астронавтов, находящимися на специально сконструированной возле кратера Рамон в Израиле станции, имитирующей марсианскую, и центром управления экспедицией. Цель этого международного эксперимента, проводимого при участии Австрийского космического форума (OeWF), состоит в дальнейшем изучении различных аспектов дальней межпланетной космической связи, а также изучении проблем и сложностей, которые могут возникать в процессе проведения пилотируемых межпланетных экспедиций».

Эксперимент был подготовлен при поддержке Австрийского космического форума (OeWF) для изучения возможностей межпланетной космической связи и тщательной проработки всех деталей, которые могут возникнуть в процессе реальной экспедиции на Марс.

Цель проекта состоит в популяризации космического сектора, науки и технологий в Израиле и по всему миру, а также в проведении образовательных программ и академических исследований в области технологий, биологии, социального поведения и так далее, — заявила в интервью Mediasat Хадас Невензаль из научно-исследовательского института Дэвидсона.

О проекте D-MARS

Станция D-MARS – специально сконструированная модель, имитирующая Марсианскую станцию, построенная в отдалённом уголке пустыни вблизт кратера Рамон в Израиле. Данная местность даёт уникальную возможность для проведения экспериментов в условиях, приближённых к условиям реальных космических экспедиций, поскольку она обладает сильным сходством с марсианской средой в плане геологии, безводности и изоляции. Центр будет использоваться для проведения экспериментов, имитирующих полёты на Марс и другие планеты. «Наземные астронавты», которых уже называют «рамонавтами», будут проживать в условиях аналогичных тем, в которых должны проживать настоящие астронавты во время реальных межпланетных миссий – они будут употреблять ту же пищу, заниматься той же деятельностью, связываться с «базой» аналогичным способам. Они будут даже одевать космические скафандры, выходя за пределы станции.

Проведение такой масштабной миссии в пустыне Негев на юге Израиля выведет страну в авангард технологий исследования космоса, а также принесёт немалую выгоду экономике, сфере технологий и образования Израиля.

О компании Spacecom

Компания Spacecom (Space-Communication Ltd.), являющаяся оператором спутников AMOS-7 и AMOS-3, расположенных в орбитальной позиции 4° западной долготы, и спутника AMOS-4, расположенного в позиции 65° восточной долготы, предоставляет услуги высококачественной связи и телерадиовещания на территории Европы, Ближнего Востока, стран Азии и Африки благодаря сотрудничеству с операторами DTH платформ, систем DBS, интернет-провайдерами, операторами телекоммуникаций, интеграторами сетей и правительственными структурами.

После запланированного на 2019 год запуска спутника AMOS-17, который расположится в орбитальной позиции 17° восточной долготы, компания Spacecom планирует расширить свой охват и укрепить позиции в качестве ведущего мультирегионального спутникового оператора.

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