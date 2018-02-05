Euronews планирует готовить для смарт-телевизоров контент с углом обзора в 360

По данным Rapid TV News, контент от канала euronews с углом обзора в 360 впервые станет доступен на подключаемых телевизорах по всеми миру в рамках реализации программы партнёрства с платформой The Dream VR, работающей в сфере виртуальной реальности (VR) и телевидения с углом просмотра 360.

Команда компании The Dream VR работает в Мадриде, Барселоне и Майями, а предлагаемое ею приложение виртуальной реальности было скачано уже два миллиона раз и может работать на любой платформе, поддерживающей режим виртуальной реальности, включая Samsung Smart TV, Apple TV, iOS, Android, Google Daydream, Oculus Rift, Samsung Gear, HTC Vive, TopYing и Pico, а вскоре ещё и PSVR.

В euronews утверждают, что канал является первой международной новостной компанией, ньюзрум которой с 2016 года получил возможность включить в свой рабочий процесс поддержку 360o видео. Обладая потенциальной аудиторией в 300 миллионов владельцев смарт-телевизоров Samsung и 50 миллионов владельцев Apple TV в 180 странах мира, компания euronews является первым новостным СМИ, начавшим сотрудничество с платформой The Dream VR, объединяющей более 150 каналов, с контентом от Disney, Sony, Universal, Univision и ведущих футбольных клубов. В euronews заявляют, что патентованная технология позволит пользователям The Dream VR запускать 360-контент на смарт-телевизорах, используя пульт дистанционного управления.

Подборка объёмного контента от euronews уже доступна на выделенном канале в приложении The Dream VR, а свежий контент будет туда загружаться по мере производства. Сотрудничество также предусматривает возможность монетизации 360 видео от euronews через размещение на экране рекламы. Проект иммерсивной журналистики был запущен в июле 2016 года при поддержке фонда Google Digital News Initiative (DNI). В euronews утверждают, что в настоящее время компания является единственным источником медиа-контента с многоязыковой поддержкой, которая включила в свой производственный процесс интерактивное 360 видео.

«Целью команды иммерсивной журналистики компании euronews в 2018 году является завоевание новой аудитории. Мы чрезвычайно рады возможности воспользоваться инновационным и эксклюзивным решением от компании The Dream VR, которое даёт зрителям по всему миру уникальную возможность смотреть европейские и мировые новости в совершенно новом качестве», – говорит редактор отдела иммерсивной и VR журналистики в euronews Томас Сеймат.

В свою очередь, генеральный директор компании The Dream VR Альберт Палай добавляет: «Мы очень рады предоставившейся нам возможности сотрудничать с компанией euronews, которая является крупнейшим игроком на информационном рынке Европы, с растущим потенциалом и влиянием по всему миру благодаря недавнему началу сотрудничества с компанией NBC News. Данное сотрудничество даёт нам шанс иметь великолепный и современный контент, интересный всем, который притягивает внимание разнообразной публики во всём мире».

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