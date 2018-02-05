80% пользователей Интернета по всему миру проявляют активность в социальных сетях.

HOOTSUITE – наиболее часто используемая платформа для управления социальными медиа – и международное социально-ориентированное творческое агентство We Are Social подготовили отчёт «Цифровые медиа в 2018» (Digital in 2018). Данный отчёт представляет собой доклад о текущем положении вещей и тенденциях в секторе социальных медиа по всему миру.

Для подготовки седьмого издания ежегодного отчёта были использованы данные, собранные в 239 странах мира, свидетельствующие о том, что общее количество пользователей Интернета во всём мире перевалило за отметку в четыре миллиарда. Это значит, что возможность выхода в сеть имеет более половины населения планеты. При этом почти 3.2 миллиарда активных пользователей Интернета используют социальные сети для связи друг с другом, потребления контента, взаимодействия с брендами и прочих действий.

Среди ключевых выводов по итогам 2018 года:

За последние 12 месяцев количество пользователей Интернета выросло на 7% и достигло отметки в 4.021 миллиарда, что составляет 53% от всего населения Земли.

Использование социальных медиа по всему миру выросло за последние 12 месяцев на 13%, достигнув отметки в 3.196 миллиарда пользователей.

Использование социальных медиа через мобильные устройства выросло за год на 14%, до отметки в 2.958 миллиарда пользователей, при этом 93% пользователей социальных медиа заходят туда с мобильных устройств.

Общее время, проведённое в 2018 году в сети всеми пользователями Интернета, в совокупности составит 1 миллиард лет, из которых 325 миллионов условных лет будет потрачено на социальные сети.

Мобильный интернет является доминирующим в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. 41% населения этих стран активно использует социальные медиа посредством мобильного доступа. С 2017 года число пользователей социальных медиа в данном регионе выросло на 14%, благодаря чему проникновение социальных медиа здесь достигло 42% от всего населения. В целом же количество пользователей интернета перевалило за отметку в 2 миллиарда, что представляет собой рост на 5% за один прошлый год.

Авторы отчёта также пришли к выводу, что рост Интернета стимулирует рост интернет-торговли – в 2017 году 1.77 миллиарда пользователей Интернета купили в сети различные товары, что представляет собой рост на 8% в сравнении с предыдущим годом.

В общей сложности за минувшие 12 месяцев пользователи потратили 1.474 триллиона долларов на покупки товаров через электронные платформы – на 16% больше, чем в 2016.

«Отчёт «Цифровые медиа в 218» подчёркивает рост использования интернета и социальных медиа частными лицами и компаниями по всему миру. Данная динамика навсегда изменила поведение пользователей, так как простые граждане и профессионалы в области бизнеса всё чаще проводят исследования, принимают решения о покупках, ищут поддержку и рекомендуют бренды в режиме онлайн. Сегодня для получения конкурентного преимущества каждый руководитель должен с головой окунуться в цифровой мир, ведя там поиск своих клиентов и лучших рынков для продажи товаров и услуг», – говорит маркетинг-директор Hootsuite Пенни Вилсон.

«Исходя из того, что сегодня интернетом пользуется четыре миллиарда человек, выход в онлайн уже стал способом жизни для большинства из нас. Однако, интернет-компании не останавливаются, и нацелены на следующий миллиард пользователей. Поэтому в ближайшие месяцы в цифровой сфере нас ожидают важнейшие изменения. Аудиовизуальный контент начнёт преобладать над текстом – особенно это касается социальных медиа и приложений для обмена сообщениями. В то же время, голосовые команды и камеры заменят клавиатуру в качестве основного средства ввода данных. Социальные отношения и онлайн-общества будут развиваться таким образом, чтобы взять на вооружение эти новые способы взаимодействия людей между собой. Результаты приятно удивят всех нас, однако, компаниям следует готовиться к этим изменениям уже сегодня», – добавляет международный консультант We Are Social Саймон Кемп.

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