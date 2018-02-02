Рынок интернет-доступа и платного ТВ в Украине лихорадит уже который год кряду от демпинга, «серых» провайдеров, пиратства и прочих нерыночных взаимоотношений, которые не только не дают развиваться отрасли, но и вредят ей.

Очевидно, что для того чтобы выжить и предоставлять абонентам качественный сервис и гарантированные услуги, ШПД-провайдеры вынуждены поднимать цены на свои услуги. Не стоят на месте и правообладатели. Например, украинские медиагруппы за период с 2016 по 2018 год подняли цены в два раза.

Причин поднятия абонентской платы провайдерами много:

увеличение зарплатного фонда качественных и профессиональных сотрудников;

подорожание электроэнергии;

подорожание доступа к инфраструктуре, канализации, опорам;

увеличение аппетитов ЖКХ и ОСББ;

подорожание топлива;

обесценивание гривны.

Все эти факторы влияют на рынок, который частично привязан к валютным затратам, и вынуждают легальных провайдеров идти на непопулярные меры и поднимать абонентскую плату.

Если обратить взор на «Укртелеком», то складывается впечатление, что провайдер живет вне рынка, сам по себе. И получение прибыли – не является его целью.

Первое, что бросается в глаза при посещении их сайта: провайдер, у которого более 1 млн. абонентов, причем абонентов у которых в большинстве случаев нет альтернативного выбора, просто-напросто обесценивает стоимость услуги ТВ и интернет для всех участников рынка!

Вот лозунги, которые оператор предлагает своим потенциальным абонентам и рынку:

Супер цена! Интернет за 39.90 грн/мес.

Интерактивное ТВ + Интернет за 75 грн/мес. Надолго.

Легкий старт. ВОООТ столько Интернета всего за 11 грн/мес.

Интерактивное ТВ с функциями паузы и архива, 100 каналов за 39 грн/мес.

Начнем с того, что большинство клиентов не разбираются в технологиях, им без разницы: FTTB, PON, ADSL или VDSL. Они оперируют цифрами. А им предлагают обзавестись доступом к сети интернет за 11 грн. Либо 100 телеканалами за 39 грн. Как вы думаете, какая будет реакция пользователя, одурманенного магией низких цифр, если ему будут предлагать услуги другие участники рынка? И насколько сложно будет его перевести на более дорогой тариф либо изменить абонентскую плату, если он привык к таким ценам и четко понимает, что услуга «Х» стоит ровно «Y» гривен?

Поэтому, к компании «Укртелеком» и возникает ряд вопросов. Зачем нивелировать и обесценивать услугу платного ТВ и интернет? Мы не говорим о конкурентах и рынке, мы говорим о своем рынке и собственной услуге? Еще каких-нибудь 5-7 лет тому «Укртелеком» умудрялся продавать абоненту 1 мегабит за сумму эквивалентную 10$, а сейчас «ТВ+Интернет» отдает за 2.5$. НАДОЛГО!

Как-то не вяжется политика компании в погоне за увеличением абонентской базы такими методами и заявлениями руководства трехлетней давности «Мы недовольны уровнем доходов от услуг широкополосного интернет-доступа» и тем более «21 тысяча краж и 350 миллионов убытков: «Укртелеком» подбил криминальные итоги года».

В чем профит?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.