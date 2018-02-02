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Рынок интернет-доступа и платного ТВ в Украине лихорадит уже который год кряду от демпинга, «серых» провайдеров, пиратства и прочих нерыночных взаимоотношений, которые не только не дают развиваться отрасли, но и вредят ей.

Очевидно, что для того чтобы выжить и предоставлять абонентам качественный сервис и гарантированные услуги, ШПД-провайдеры вынуждены поднимать цены на свои услуги. Не стоят на месте и правообладатели. Например, украинские медиагруппы за период с 2016 по 2018 год подняли цены в два раза.

Причин поднятия абонентской платы провайдерами много:

  • увеличение зарплатного фонда качественных и профессиональных сотрудников;
  • подорожание электроэнергии;
  • подорожание доступа к инфраструктуре, канализации, опорам;
  • увеличение аппетитов ЖКХ и ОСББ;
  • подорожание топлива;
  • обесценивание гривны.

Все эти факторы влияют на рынок, который частично привязан к валютным затратам, и вынуждают легальных провайдеров идти на непопулярные меры и поднимать абонентскую плату.

Если обратить взор на «Укртелеком», то складывается впечатление, что провайдер живет вне рынка, сам по себе. И получение прибыли – не является его целью.

Первое, что бросается в глаза при посещении их сайта: провайдер, у которого более 1 млн. абонентов, причем абонентов у которых в большинстве случаев нет альтернативного выбора, просто-напросто обесценивает стоимость услуги ТВ и интернет для всех участников рынка!

Вот лозунги, которые оператор предлагает своим потенциальным абонентам и рынку:

  • Супер цена! Интернет за 39.90 грн/мес.
  • Интерактивное ТВ + Интернет за 75 грн/мес. Надолго.
  • Легкий старт. ВОООТ столько Интернета всего за 11 грн/мес.
  • Интерактивное ТВ с функциями паузы и архива, 100 каналов за 39 грн/мес.

Начнем с того, что большинство клиентов не разбираются в технологиях, им без разницы: FTTB, PON, ADSL или VDSL. Они оперируют цифрами. А им предлагают обзавестись доступом к сети интернет за 11 грн. Либо 100 телеканалами за 39 грн. Как вы думаете, какая будет реакция пользователя, одурманенного магией низких цифр, если ему будут предлагать услуги другие участники рынка? И насколько сложно будет его перевести на более дорогой тариф либо изменить абонентскую плату, если он привык к таким ценам и четко понимает, что услуга «Х» стоит ровно «Y» гривен?

Поэтому, к компании «Укртелеком» и возникает ряд вопросов. Зачем нивелировать и обесценивать услугу платного ТВ и интернет? Мы не говорим о конкурентах и рынке, мы говорим о своем рынке и собственной услуге? Еще каких-нибудь 5-7 лет тому «Укртелеком» умудрялся продавать абоненту 1 мегабит за сумму эквивалентную 10$, а сейчас «ТВ+Интернет» отдает за 2.5$. НАДОЛГО!

Как-то не вяжется политика компании в погоне за увеличением абонентской базы такими методами и заявлениями руководства трехлетней давности «Мы недовольны уровнем доходов от услуг широкополосного интернет-доступа» и тем более «21 тысяча краж и 350 миллионов убытков: «Укртелеком» подбил криминальные итоги года».

В чем профит?

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  • Виктор Виктор

    Только не надо делать из укртелекома лоха. Указанные цены это акции для заманухи новых клиентов. После окончания акции цены одни из самых высоких, если не самые высокие на рынке. В районном центре цена на интернет двойку без тв и станционарным телефоном (которым никто не пользуется) составляет больше 200гривен в месяц.

    • Какие новые клиенты? Когда у утк отток по статистике

      • Виктор Виктор

        Отток там где есть выбор у клиентов.В моей местности только укртелеком и интертелеком. У укртелекома нет свободных пар, и их интернет по вай-фаю полностью занят.

        • Значит вам неповезло. В рамках страны, утк — донор для других провайдеров

  • А кто автор?